Gevolgen coronacrisis zichtbaar op arbeidsmarkt in Twente

De arbeidsmarkt in Twente wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zo kwamen er in de maand april een stuk minder nieuwe vacatures online dan in de maand ervoor (-17%). Ook het aantal mensen dat een WW-uitkering heeft, is gestegen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Regio Twente, een samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. De dalende cijfers zijn in lijn met de landelijke trend.

Vacatures

Regio Twente heeft onder andere gekeken naar het aantal nieuwe vacatures dat online kwam bij Twentse bedrijven. En dat aantal daalde flink: in april stonden er in vergelijking met de maand ervoor ruim tweehonderd minder nieuwe vacatures online.

Ook het aantal openstaande vacatures daalde. Eind maart waren dat er nog ongeveer 4.300, de weken daarop daalde dat naar 3.900. Toch is er voor werkzoekenden in de techniek of ICT geen reden tot paniek. De coronacrisis heeft op die twee sectoren nauwelijks effect.

WW-uitkering

Daarnaast bleek dat het aantal Twentenaren dat een lopende WW-uitkering heeft, is gestegen tot boven de tienduizend in april. Dat is flink meer (+15,1%) dan een maand eerder. Landelijk gezien was er sprake van een groei van bijna zeventien procent.

Vooral jongeren vroegen de uitkering aan. Zij hebben meer last van de gevolgen van de coronacrisis, omdat ze vaker hun baan verliezen en er tegelijk minder vacatures zijn.

Noaberschap

Wethouder Arjan Kampman van gemeente Enschede ziet ook dat de arbeidsmarkt het zwaar heeft. "Nu is het de tijd om de geroemde Twentse mentaliteit van hard werken en noaberschap in de praktijk te brengen. Laten we elkaar helpen. Innovatieve ideeën zijn zeer welkom."