Automobilist die huis Bergentheim binnenreed, hangt jaar extra cel boven hoofd voor woonbootmoord

De ravage is compleet als Henk S. met zijn auto een huis in Bergentheim binnen rijdt (Foto: News United/Freddy Gerrits)

De 51-jarige Henk S., de man die zich vorige maand met zijn Mercedes in een woning in Bergentheim boorde, hoort vandaag of hij een jaar lang de cel in moet. Op het moment van het incident was Henk vervroegd op vrije voeten gesteld voor zijn rol in de Zwolse woonbootmoord, waarbij justitie enkele strenge voorwaarden tegen hem had opgelegd. S. werkte volgens zijn advocaat juist hard aan zijn terugkeer in de maatschappij, maar daarbij wordt hij nu ver teruggeworpen. Vooral omdat zowel de instantie, die hem bij die terugkeer begeleidde, als zijn werkgever nu niets meer met hem te maken willen hebben.

De videobeelden haalden vrijwel alle landelijke media. Nadat zoon des huizes Mark had gehoord dat de politie bezig was met een klopjacht door Bergentheim, besluiten hij en zijn kameraad naar buiten te gaan. Marks maatje filmt de wilde achtervolging.



Even later nadert Henk S. met zijn oude Mercedes, een drie liter, V6, turbo-diesel. Op de hielen gezeten door de politie, die hem ervan verdenkt dat hij die avond onder invloed van drank en/of drugs achter het stuur is gekropen.

Miraculeus

In een flauwe bocht gaat het mis. Henk S. verliest de macht over het stuur, waarop de wagen het huis aan de Van Roijensweg binnenrijdt en middenin de woonkamer strandt. De bewoner en zijn echtgenote zitten op dat moment nietsvermoedend tv te kijken en ontsnappen op miraculeuze wijze aan de dood.



Op het filmpje is nog te horen hoe de zoon des huizes in paniek al schreeuwend het huis in rent. "Op dat moment dacht ik: nu ben ik mijn beide ouders kwijt", zei hij daarover eerder al tegenover RTV Oost. Zijn ouders komen er echter - op wat schrammen na - goed vanaf.

Zwolse woonbootmoord

Henk S. zat op dat moment nog in zijn proeftijd. De man was in hoger beroep tot veertien jaar cel veroordeeld voor de zogenoemde Zwolse woonbootmoord. S. en zijn eveneens veroordeelde zwager verdachten de bewoner van deze woonboot van een zedendelict. Hij zou de echtgenote van Henk in haar tienerjaren seksueel hebben misbruikt. Het slachtoffer in deze spraakmakende zaak werd vervolgens in 2007 op zijn woonboot in de Zwolse binnenstad met tientallen steken met een schroevendraaier en een mes om het leven gebracht.

Begeleiding

Nadat hij een groot deel van zijn straf had uitgezeten, werd Henk S. weer op vrije voeten gesteld. Al gebeurde dat onder voorwaarden.

Zo moest Henk zich bij de terugkeer in de maatschappij laten begeleiden door een professionele instantie. Dat werd Exodus Nederland, gespecialiseerd in de begeleiding van ex-gedetineerden. Ook had S. een baan bij een bedrijf in de regio. Zowel Exodus als zijn werkgever hebben na het incident in Bergentheim echter te kennen gegeven niets meer met Henk S. te maken te willen hebben.

'Niets meer herinneren'

Een andere justitiële voorwaarde was dat Henk gedurende zijn proeftijd een alcoholverbod had. Die avond dat hij het huis binnenreed bleek hij echter vier maal de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.

Volgens raadsman Umut Yildirim kan S. zich van die avond niets meer herinneren: "Niet van de achtervolging, niet dat hij dat huis is binnengereden en niet dat hij die avond heeft gedronken."

Terug de cel in

Vanwege het schenden van de voorwaarden die golden gedurende zijn proeftijd wil de officier van justitie dat S. het resterende jaar van zijn celstraf nu alsnog uitzit.

Veelbelovend bezig

Volgens S.' advocaat Yildirim was de geboren Bergentheimer, die tijdelijk op een camping in de buurt van Vriezenveen woonde, juist zo veelbelovend bezig: "Het ging goed met hem. Hij had een goede baan, was écht gemotiveerd. Totdat dit dus gebeurde. Het ging om een eenmalig incident dat nu alles overhoop heeft gegooid."

Gereanimeerd

Overigens dachten omstanders die avond dat S. was overleden, maar hij kon uiteindelijk met succes worden gereanimeerd. Wonderwel werd hij enkele dagen later zelfs al ontslagen uit het ziekenhuis.

Een week later werd hij alsnog aangehouden. Niet wegens het rammen van de woning, maar omdat hij zich niet had gehouden aan de voorwaarden die justitie gedurende de proeftijd had opgelegd. Sindsdien zit hij vast.

Jaar cel

Twee weken geleden eiste de officier van justitie tijdens een speciale zitting voor de raadkamer dat S. - vanwege het schenden van de voorwaarden - nu alsnog het resterende deel van de celstraf voor de Zwolse woonbootmoord moet uitzitten. Wat zou inhouden dat hij een jaar lang achter de tralies moet.

'Had zo niet gemoeten'

Zwaarwegend aspect daarbij is dat S. zich - zoals de zaken er nu voor staan - niet aan de justitiële voorwaarden kan houden. Exodus Nederland ziet er immers weinig heil meer in hem te begeleiden en zijn oude werkgever wil hem niet meer over de vloer hebben.

Volgens zijn advocaat Umut Yildirim had S. nog graag een poging gedaan bij die werkgever: "Hij snapt ook wel dat het zo niet had gemoeten, maar hij had toch nog graag een keer een gesprek met hem gehad."

Raadsman Yildirim laat weten dat hij nog niet van justitie heeft vernomen of S. strafrechtelijk wordt vervolgd voor het naar binnen rijden bij de woning in Bergentheim.