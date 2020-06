Van Wonderen begonnen bij Go Ahead Eagles: "Leuk om gelijk het vuur bij de spelers te proeven"

Hij vond het een prettige eerste training: "Het is een beetje wennen, afspraken maken. We hebben ook nog steeds te maken met de regels omtrent corona. Dus de afstanden, de aankomst in groepjes. Ook tijdens de training moet je rekening houden met bepaalde vormen, met afstanden, niet koppen, niet de bal in je handen enzovoort. Maar we hebben al wel enkele vormen gedaan waarin we iets aan een eerste stap in ontwikkeling van het team hebben kunnen doen en dan ook nog met een wedstrijdelement erbij dus dat is leuk, om gelijk al een beetje het vuur bij de spelers te proeven."

Reëel zijn

De doelstelling van Go Ahead Eagles is komend seizoen het halen van de play-offs. Van Wonderen daarover: "Ik probeer gewoon reëel te zijn. Ik kan wel gaan roepen dat we even bij de eerste drie gaan eindigen, maar iedereen weer dat dat waarschijnlijk niet reëel is. We willen het allemaal graag en ik wil het ook graag, alleen het is stap voor stap. Wat is er mogelijk, en hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat niet reëel is, daar komt alleen maar pijn van, want dan kun je nooit voldoen aan het verwachtingspatroon wat er is."