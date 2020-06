Veldmate moest flink inleveren bij GA Eagles: ''Je hoeft absoluut geen medelijden te hebben''

"Het was lekker om weer te beginnen, dit is wat je het liefste doet. Ik heb het echt gemist, ondanks dat we nog geen duels mogen uitvechten en een partij mogen spelen. Een hele hoop kunnen we wel doen. Het is gewoon heerlijk dat de kop eraf is en we weer kunnen beginnen", zegt Veldmate na afloop van de aftrap van het nieuwe seizoen op het trainingscomplex van Terwolde.

Andere situatie

Het heeft lange tijd geduurd voordat er duidelijkheid kwam over de toekomst van Veldmate. "Ik was zo goed als rond met Go Ahead Eagles, alleen het akkoord ontbrak nog. Zoals iedereen weet is het toen stopgezet vanwege corona, heel begrijpelijk. Daarna zijn we weer in gesprek gegaan. Dan weet je dat het een andere situatie is."

Geld inleveren

"Je speelt voor je plezier, maar natuurlijk ook voor de financiën. Het is ook een baan. Dat is bij elke club, elk bedrijf anders geworden. Je hoeft absoluut geen medelijden met me te hebben, maar de situatie is natuurlijk wel anders. Er zijn veel meer mensen die hebben moeten inleveren. De onderhandelingen waren pittig, maar als het allemaal netjes en eerlijk gaat kom je er wel uit. Go Ahead Eagles is naar mij toe altijd heel duidelijk geweest", vervolgt Veldmate.

Luuk Brouwers

Voor nieuweling Luuk Brouwers ligt het anders. Hij zette zijn handtekening al vóór de coronauitbraak. "Ik denk dat ik op een heel mooi moment heb getekend. Go Ahead Eagles meldde zich al vroeg en halverwege januari is het al rondgekomen. Ik keek er enorm naar uit, we hebben lange tijd niks gedaan. Dan is leuk om weer aan de gang te gaan", aldus Brouwers.





Luuk Brouwers over zijn eerste werkdag bij Go Ahead Eagles

Kennismaking met Van Wonderen

Voor Veldmate was het ook de eerste 'echte' kennismaking met de nieuwe hoofdtrainer. Van Wonderen viel in de smaak. "De eerste indruk is goed. Ik had al eerder kennis met hem gemaakt. Het voelt goed. Maar als het straks om het echie gaat, dan weet je pas echt hoe het zit", besluit Veldmate.