Go Ahead Eagles roert zich op de transfermarkt: "Hebben de nodige opties al in kaart"

Technisch manager Paul Bosvelt is nog niet uitgeshopt bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles werkte gisteren de eerste training van het nieuwe seizoen af, maar dat gebeurde nog niet met de selectie waarmee technisch manager Paul Bosvelt de Keuken Kampioen Divisie in wil gaan. In Deventer is men namelijk nog niet uitgeshopt.

"We hebben meerdere keren aangegeven dat we drie spelers zoeken voor de kern. Een linksback, een aanvallende middenvelder en een buitenspeler", vertelt Bosvelt. "Daar zijn we op dit moment vooral mee bezig en daarna gaan we kijken wat er eventueel nog ontbreekt. We hebben de nodige opties al in kaart, maar er komen iedere dag nieuwe bij."

Doelstelling

De doelstelling zal voor Go Ahead Eagles niet anders zijn dan afgelopen jaar. "De play-offs. Wij zijn qua spelersbudget de nummer acht. Dan is het niet reëel om te zeggen dat we kampioen moeten worden. Uiteindelijk wil je wel voor je kansen gaan. Wij proberen een zo goed mogelijke selectie te krijgen en zo hoog mogelijk te eindigen."

Kees van Wonderen

Kees van Wonderen leidde dinsdag zijn eerste training als kersverse oefenmeester van Go Ahead Eagles. Hij is een oude bekende van Bosvelt. "In de voetbalwereld heb je veel bekenden. We hebben zes jaar samen gespeeld. Ik heb Kees altijd gevolgd als trainer. Dan is het leuk als het uiteindelijk weer bij elkaar terechtkomt. Kees was als speler al heel erg bezig met het tactische spel. Dat is denk ik de basis om uiteindelijk trainer te worden. Ik ben blij dat hij bij ons is", vervolgt Bosvelt.

Van Wonderen heeft uiteraard zeggenschap over de samenstelling van de spelersgroep. "Wat dat betreft is Kees iemand die ergens goed over nadenkt en er een goed gevoel bij moet hebben. Het voordeel is dat het redelijk op tijd bekend was. Dan kun je samen naar de selectie kijken en constateren welke elementen we missen. Als hij ontevreden is geeft hij dat aan", aldus Bosvelt.