Advocaat afvalverwerker Albert T.: 'Aanval met snijbrander geen poging tot doodslag'

Volgens de advocaat van afvalverwerker Albert T. uit Rouveen, die terechtstaat voor poging tot doodslag, was het niet de bedoeling van zijn cliënt het slachtoffer te doden. Volgens hem is de kans dat de man weer een misdrijf gaat plegen klein en dus vond hij dat T. zijn rechtszaak best thuis kan afwachten. De rechtbank in Assen acht die kans veel groter en bepaalde vandaag dat T. achter de tralies blijft.

De 50-jarige afvalverwerker werd op 17 december afgelopen jaar opgepakt, nadat hij in Meppel een man had aangevallen met een snijbrander. Hij had een langslepend conflict met het slachtoffer en haalde twee keer met de snijbrander uit naar de man en raakte hem op het hoofd en in de hals. Het OM ziet dit als een poging tot doodslag, omdat het slachtoffer had kunnen overlijden.

'Oppervlakkige verwondingen'

Volgens de advocaat van Albert T. kan die poging tot doodslag niet bewezen worden, omdat het slachtoffer alleen oppervlakkige verwondingen overhield aan de aanval. "Mijn cliënt had niet de bedoeling het slachtoffer te doden", aldus advocaat Jori Schadd.

Omdat zijn cliënt sinds 17 december vastzit en zijn zaak pas op 25 augustus inhoudelijk behandeld wordt, denkt Schadd dat de uiteindelijke straf die T. krijgt mogelijk langer gaat duren dan het voorarrest. Volgens hem kan T. best naar huis. De kans dat het weer escaleert, is volgens de advocaat namelijk klein. Dat blijkt ook uit onderzoek door een psycholoog en de reclassering, stelt hij.

Ook stelde Schadd dat het afvalbedrijf van T. in de problemen komt nu hij er al een half jaar niet is. Daarnaast is het volgens zijn advocaat belangrijk voor zijn gezin met vijf kinderen dat de afvalondernemer snel thuis komt.

De advocaat stelde een vrijlating voor met voorwaarden, zoals een contactverbod, reclasseringstoezicht en een verbod om bij de milieustraat in Meppel te komen, waar hij het misdrijf zou hebben gepleegd.

Langslepend conflict

Het Openbaar Ministerie is het er niet mee eens. De zaak is te ernstig om de afvalondernemer naar huis te laten gaan. De afvalboer heeft een langslepend conflict met het slachtoffer en omdat dat nog steeds voortsleept, is er nog altijd kans op herhaling, vindt de officier.

T. kwam in zijn laatste woord nog terug op de dreigbrief die hij eerder dit jaar vanuit de gevangenis naar het slachtoffer zou hebben gestuurd. Dat laatste kwam op de vorige tussentijdse zitting in maart ter sprake. "Hij was niet dreigend bedoeld. Ik heb hem geschreven in overleg met mijn psycholoog en die heeft hem ook gelezen voor hij verstuurd is", zei T., die de zitting vandaag via een videoverbinding in de gevangenis volgde.

Kans op herhaling te groot

Uiteindelijk ging de rechtbank in Assen mee met het standpunt van het Openbaar Ministerie. Ze bepaalde dat T. in ieder geval tot de zitting van eind augustus achter de tralies blijft.

De kans dat het weer escaleert tussen de man uit Rouveen en het slachtoffer kan niet goed genoeg worden ingeperkt als hij vrijkomt, stelt de rechtbank.