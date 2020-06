Zomervakantie in coronatijd? Overijssel twijfelt of vakantie wel leuk wordt

De uitbraak van het coronavirus is van grote invloed op de manier waarop we in Overijssel de zomervakantie gaan invullen. Veel Overijsselaars twijfelen nog of ze überhaupt op vakantie gaan, omdat ze denken dat een vakantie nu niet zo leuk is.

Door: Gerben Oost

Dat blijkt uit een enquête onder bezoekers van de app en de website van RTV Oos. Door de coronacrisis denken veel Overijsselaars heel anders over de zomervakantie.

Corona van grote invloed op vakantieplannen

Een ruime meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat de coronacrisis "veel invloed" heeft op de zomervakantie 2020. Een derde van de deelnemers zegt dat de crisis een "beetje invloed" heeft en minder dan twintig procent verklaart dat het virus en de bijbehorende maatregelen maar heel "weinig invloed" heeft.

Opvallend is de schijnbaar nuchtere opvatting van mensen op de vraag of ze het erg vinden als hun vakantieplannen door de coronacrisis in het water vallen. Bijna tachtig procent van mensen die de enquête invulden zeggen dat ze dit "niet erg" of "een beetje erg" vinden, tegenover iets meer dan twintig procent die het "heel erg" vindt.

"Een jaartje overslaan is niet erg"

Roel van Dijk uit Glanerbrug hoort bij de overgrote meerderheid die het niet erg vindt dat de zomervakantie wellicht in het water valt. "Een keer overslaan is niet erg, reageert Van Dijk, die zegt dat wel vaker een jaar niet op vakantie te gaan, vanwege de kosten die hij maakt om om de zoveel jaar familie in Canada te bezoeken. "Als ik op vakantie ga, dan mag ik heel graag naar Oostenrijk gaan. Daar wandel ik veel. Dat doe ik in Canada ook. Mijn familie woont er dichtbij de Rocky Mountains."

Risico op besmetting zo klein mogelijk houden Roel van Dijk

Gaat Van Dijk dit jaar dan helemaal niet meer op vakantie? "Dat weet ik nu nog niet. Ik wacht nog even tot september. Als het coronavirus dan nog steeds minder is, dan ga ik wellicht een weekje naar Oostenrijk." Met zijn 66 jaar is hij voorzichtig. "Ik wil het risico op besmetting zo klein mogelijk houden."

Vakantie dichtbij huis

Een op de drie deelnemers van ons onderzoek zet de reis naar een buitenlandse vakantie door, een ruime meerderheid meldt vanwege het coronavirus de vakantie in eigen land te vieren. Een vakantie dicht bij huis is daarmee onder de deelnemers van het onderzoek het populairst. Een kleine groep mensen geeft aan dat ze vanwege het vakantievirus alle plannen voorlopig in de ijskast heeft gezet.

Lekker weg in eigen provincie

Lida van der Pol en haar man uit Borne staan al zo’n veertien jaar op een seizoensplek van camping De Grimberghoeve in Notter. Voor het eerst konden ze daar de eerste maand van het seizoen, april, niet terecht. Daar baalden ze van. Ze hadden zich verheugd op het nieuwe kampeerseizoen. De caravan stond al voor de deur, maar moest weer terug de stalling in.

Er stonden veel campers op de camping Lida van der Pol

“De Veiligheidsregio was volgens mij een beetje bang voor een invasie van Duitsers naar Nederland”, zegt Lida van der Pol. Die zorgen waren volgens haar onterecht. "Duitsers komen hier nauwelijks op de camping. Af en toe een Belg en Noren hebben we wel eens gezien.”

Inmiddels staat de caravan van Lida en haar man een aantal weken in Notter, waar het allerminst uitgestorven is. “Met Hemelvaart en Pinksteren stond het stampvol”, zegt Lida. “Wat me opvalt is dat er heel mensen met een camper stonden. Die trekken er nu weer op uit, nu de grenzen weer open gaan.”

MarketingOost: Het gaat de goede kant op

Kenniscentrum MarketingOost luidde helemaal aan het begin van de coronacrisis de noodklok. Het kenniscentrum meldde dat de Overijsselse toeristische sector keihard werd geraakt door de crisis. Op dat vlak is er goed nieuws te melden, het tij lijkt te keren zegt woordvoerster Hedwig Duteweerd. "We zien het aantal boekingen bij campings en vakantieparken toenemen. Het zit nog niet op hetzelfde peil als vorig jaar, maar er wordt een rappe inhaalslag gemaakt. In onze provincie ligt het aantal boekingen hoger dan elders, omdat wij altijd al veel binnenlandse toeristen trekken. Echter zien we dat nog steeds maar een deel van de Nederlanders van plan is om op vakantie te gaan."

Vakantie nu niet leuk

Van alle deelnemers aan het onderzoek die zeggen dat ze vanwege corona thuisblijven, zegt één op de vijf dat dit is vanwege de angst om op het vakantie-adres besmet te raken. Het merendeel van de deelnemers (twee derde) denkt dat een vakantie nu helemaal niet leuk is en blijft om die reden thuis.

Ik wil normaal op vakantie kunnen Bob Stroeve

Marktkoopman Bob Stroeve uit Enschede ziet de lol van op vakantie gaan momenteel niet in. "Ik wil normaal en fatsoenlijk op vakantie kunnen", zegt hij. "Een vakantie met allerlei beperkingen en zaken waar je rekening mee moet houden, dat is voor mij geen vakantie. Of ik nu all-inclusive, in een hotel of op een camping zit."



Een vakantie in de zomer zit er voor Stroeve sowieso niet in. Als marktkoopman moet hij zijn geld in de zomerperiode verdienen. Maar ook in het najaar verwacht Stroeve niet naar het buitenland af te reizen. "We hebben met z'n allen toch gezien hoe snel een eenvoudig een land als Spanje de boel in lockdown gooit. Nou, dan zit je daar. Weet jij hoe je dan terug komt?"

Het is nog maar de vraag of Stroeve en zijn collega's deze zomerperiode een fatsoenlijke omzet halen. Ook de markt heeft last van de coronacrisis. "Alle funshopping is weg", zegt de Enschedeër. "Mensen kopen alleen nog maar gericht. Ik ben benieuwd of het in de vakantieperiode aantrekt. Terwijl winkelen op de markt juist heel veilig is. Lekker in de buitenlucht."