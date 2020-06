Elly uit Hengelo is allergisch voor vakantie: 'Niet te verwarren met heimwee'

Haar laatste vakantie dateert van circa 45 jaar geleden. Vol goede moed ging het met echtgenoot Joop richting Oostenrijk. Maar daar aangekomen, lag ze drie dagen in bed. Ze had koorts en kreeg geen hap door haar keel, zelfs drinken was een crime. 's Nachts deed ze geen oog dicht en na drie slapeloze nachten toog het gezin totaal gesloopt weer huiswaarts. Terug naar het oh zo vertrouwde Hengelo.

Vakantiekoorts

Wuivende palmbomen, goudgele stranden? Elly Hofste gruwt ervan. Vakantiekoorts heeft voor haar een hele andere betekenis. Sterker, ze heeft een vakantiefobie.

"Niet dat we het niet geprobeerd hebben hoor", vertelt ze. "Vroeger gingen we met de kinderen kamperen bij een boer in de buurt van Beerze. Om de paar dagen ging ik in mijn eentje terug naar huis." Zogenaamd om de was te doen. "Maar dan na een of twee nachtjes had ik in eigen omgeving weer bijgetankt en ging ik terug naar Beerze. Ik deed het vooral voor het thuisfront. Leuk heb ik het er nooit gevonden."

Knoop doorgehakt

Na die laatste vakantie in Oostenrijk heeft ze de moed opgegeven. "We hebben het daarna nog een paar keer geprobeerd, maar op een gegeven moment de knoop doorgehakt: we gaan niet meer." En waarom zou ze eigenlijk ook anders willen? "Ik vermaak me prima in Nederland. Hou van wandelen. Kennedymarsen, de Vierdaagse van Nijmegen. Ik ga daar dan met mijn caravannetje naartoe. Slapen gaat niet echt denderend, maar ik red me verder wel."

Of ze maakt met Joop dagtripjes. Eén, hooguit twee dagen. En ook dan wordt ze wel ziek, maar dat tijdsbestek valt nog wel te overbruggen.

Bij neergelegd

Echtgenoot Joop heeft zich er bij neergelegd. "Ik spoor hem weleens aan om met zijn broer of vrienden er een paar dagen op uit te trekken. Maar daar voelt hij niets voor. 'Zonder jou vind ik er niet veel aan'."

Haar kinderen kunnen er echter nog steeds niet aan wennen. "Die hebben zoiets van: ik heb het hele jaar had gewerkt en dan verdienen we vakantie. Als ik dan zeg: waarom zet je je tent niet in je eigen tuin op. Maar dan kijken ze me aan..."

Niet de enige

Maar ze is bepaald niet de enige, zo weet ze intussen. Nadat ze enkele jaren geleden haar verhaal deed in dagblad De Telegraaf besteedde SBS in een tv-programma aandacht aan het opmerkelijke fenomeen: "Ik kreeg meerdere brieven van mensen die hetzelfde als ik hebben. Ze zeiden het vooral moedig te vinden dat ik erover praat. Sommigen durfden het thuis niet eens te vertellen."

Niet tussen de oren

En nee, het is geen mentaal ding. "Veel mensen denken dat het bij mij tussen de oren zit. Maar dat is het niet. Het is ook geen heimwee ofzo. Ik word er echt fysiek ziek van. Compleet met koorts."

En het is beslist niet zo dat het een kwestie is van niet willen. De Hengelose is weleens bij de huisarts geweest, die haar vervolgens slaappillen meegaf waar een normaal mens van omvalt. Maar Elly lag 's nachts klaarwakker.

'Niet zielig'

Later zag ze op tv nog eens een arts voorbij komen die zei dat hij 'patiënten' kon helpen. "Ik zei thuis: 'Zal ik me opgeven?' Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Zou me dat meerwaarde in mijn leven geven? Als je tevreden bent met wat je hebt, maakt je dat des te gelukkiger. Ik ben beslist niet zielig. Ben gezond en voel me happy in Nederland."

Geen vakantiestress

Voor Elly en Joop dus niet het in veel gezinnen traditionele gepieker of gestress over de vraag waar de vakantie dit jaar naartoe gaat. "Het enige wat ik jammer vind, is dat vanwege corona alle wandelevenementen voor dit jaar zijn afgelast. Maar gelukkig worden er nu alternatieve vierdaagsen georganiseerd." Prettige bijkomstigheid voor Elly: start- en vertrekpunt zijn het eigen huis...

'VAKANTIEFOBIE' Huisarts Gé Donker kan niets zeggen over situaties van specifieke personen, maar over het algemeen is het wel zo dat je beter niet van heel veel drukte in je reguliere leven naar heel rustig kan gaan. "Als je langere tijd wat te druk bent geweest en je adrenaline wat hoog is en je stopt ineens, dan wordt je adrenaline plotseling lager. Dan ben je vatbaarder voor infecties en ook voor dingen als migraine."



Mensen die een zwakke plek hebben, dus bijvoorbeeld een slechte rug, krijgen daar dan vaak last van. "Die plotselinge overgangen zijn meestal niet zo goed voor je lichaam en geest. Als je nog allemaal dingen voor de vakantie doet, zoals tot laat doorwerken of de camper inruimen en het huis opruimen, is dat vaak niet zo goed. Je moet een beetje afbouwen en niet tot het laatst in turbo-stand blijven. Misschien moet je dan wel een keer niet alles perfect willen achterlaten." Een paar dagen vakantie nemen voor je op reis gaat, kan volgens hem handig zijn. "Dan bouw je meer rust in." Naar verluidt heeft circa drie procent van de Nederlanders in meer of mindere mate last van een 'vakantie-allergie'. Donkers kan dat percentage niet bevestigen, maar "het lijkt me aannemelijk."

Gé Donker is huisarts in Hoogeveen en epidemioloog van het Nivel, kennisinstituut voor de gezondheidszorg.