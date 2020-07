Huisarts Greeven: "Wandelen door de natuur helpt zelfs tegen Corona"

Zweverig is deze huisarts absoluut niet. "Er is al in zoveel wetenschappelijk onderzoek bewezen dat het waar is." Enige jaren wandelt Greeven met zijn patiënten door de prachtige natuur van Oldenzaal. In die groep is er minder medicatie nodig en hij is er van overtuigd dat het de gezondheid verbetert.

Lockdown was goed

Volgens Greeven zijn mensen door de corona-lockdown minder vatbaar voor veel stressgerelateerde klachten. "Sinds de lockdown zijn er bijna geen mensen het hartaanvallen in het ziekenhuis. Dat komt omdat iedereen door de lockdown rustiger is geworden. En veel mensen beginnen of eindigen nu de dag met een wandeling, in plaats van de stress van de file."

Natuur

Bomen produceren fytoncides, stoffen die bomen beschermen tegen plagen. "Dat zijn voor de mens kalmerende stoffen en dat helpt. Ik vind dat er meer geld naar preventie van ziekte moet gaan, zoals dit soort wandelsessies, in plaats van naar medicijnenonderzoek. Natuurlijk is dat ook belangrijk, maar als we kunnen voorkomen dat mensen ziek worden begin je bij de bron."

Meer groen

Hij hoopt ook dat veel mensen hun eigen tuin vergroenen. "Als ik een patiënt krijg die depressief is en zelfs niet meer naar buiten durft, probeer ik hem ervan te overtuigen dat in zijn eigen tuin te gaan zitten en genieten van de natuur. Dat helpt, want het vermindert de angst en geeft kalmte. Dus stenen eruit en bomen erin!"

Actie

De provincie Overijssel heeft het doel om 1,1 miljoen bomen te planten. Ga je ook een boom planten in je straat, wijk of je eigen tuin? Ga dan naar www.iedereeneenboom.nl