OM eist celstraffen voor runnen van hennepkwekerijen in Overijssel en Drenthe

Het OM wil Wiebe van B. (46) uit Almelo en z’n rechterhand Robin W. (31) uit Vroomshoop voor respectievelijk zes en vijf jaar in de cel hebben. Het tweetal was volgens justitie betrokken bij grootschalige hennepteelt, ook zouden ze leiding geven aan een criminele organisatie.

De zaak kwam in 2013 aan het rollen na een tip over de aankoop van een zwembad en een overkapping die betaald zou zijn met zwart geld. Uit onderzoek bleek dat de twee mannen zeven hennepkwekerijen in Drenthe en Overijssel beheerden.

2.5 miljoen euro

Het was vandaag de zesde dag in de strafzaak tegen een Twentse drugsbende die met hennepteelt zo’n 2.5 miljoen euro zou hebben verdiend. Zo’n twintig personen zijn er volgens het OM in totaal bij betrokken. De hoofdverdachte en z’n rechterhand stonden vandaag voor de Zwolse rechters.

De oud-eigenaar van een growshop en autohandelaar is volgens het OM de spil van de internationaal opererende Twentse drugsbende. Robin W. zou de rechterhand of 'bedrijfsleider' van Van B. zijn. Vorige week stonden de handlangers, waaronder familieleden van de hoofdverdachten terecht.



Geen malle moer

Vlak voor binnenkomst van de rechters trok Robin W. nog snel een blikje cola open. Wiebe van B. zat vanwege de corona-regels aan de andere kant van de zittingzaal. Na het voorlezen van de tenlastelegging liet W. weten zich tijdens het proces te beroepen op z’n zwijgrecht.



Van B. was spraakzamer en zei dat er 'geen malle moer van klopt'. Van B. trok van leer tegen de aanwezige media die hem afschildert als een Twentse 'maffiabaas'. Van B. vermoedt zelfs dat het OM beelden van de inval in z’n woning heeft gelekt; na een uur waren ze al te zien op RTV Oost.



Duistere tip

De zaak tegen Wiebe van B. kwam in 2013 aan het rollen. Volgens een tip uit de onderwereld zou Van B. met zwart geld 150.000 euro hebben betaald voor een zwembad en een overkapping. Als bij onderzoek blijkt dat Van B. ook contact heeft gehad met een Arnhemse hennepkweker gaan de alarmbellen bij justitie af.



Afluisteren

Tijdens het onderzoek pakt de recherche flink uit. Telefoongesprekken worden afgeluisterd, er worden peilbakens onder auto's geplaatst en het autobedrijf van Van B. in Almelo wordt volgehangen met opname-apparatuur.

De politie ontdekte dat Van B. meerdere hennepplantages exploiteerde, sjoemelde met kilometerstanden van auto’s en een wapen in z’n bezit had. De zeven hennepplantages met in totaal zo’n 40.000 plantjes in Overijssel en Drenthe zijn geruimd. Volgens het OM is er voor miljoenen aan hennep geoogst.



Motorbende

De verdediging van Van B. had als getuige een vrouw uit Leeuwarden opgeroepen. Zij kon verklaren hoe Van B. aan de 40.000 euro cash kwam die in de woning is gevonden.



De vrouw vertelde dat ze in 2014 samen met haar partner een woning aan de Goosenmaatsweg had gehuurd. De woning was eigendom van Wiebe van B.. De partner van de vrouw was lid van de Hells Angels maar wilde eruit stappen.



Op een avond in 2014 kreeg het stel een verontrustend telefoontje. Binnen anderhalf uur moesten ze de woning verlaten anders zou het niet goed aflopen. Hals over kop vertrekken ze naar Leeuwarden. Enkele dagen later keren ze terug naar de woning. Bij binnenkomst blijkt dat de totale inboedel in puin is geslagen, tot de wc-pot aan toe. Het stel besloot Van B. te compenseren en betaalde hem 40.000 euro in contanten.



Revolver

Wiebe van B. ontkende dat hij heeft gesjoemeld met de kilometerstanden van auto’s. Ook had hij heeft geen idee wie de eigenaar is van de revolver die is gevonden tussen de plafondplaten in z’n tuinhuis.



Teams

Van B. gaf volgens het OM leiding aan een aantal teams die verantwoordelijk waren voor de plantages. Robin W. regelde de uitvoering. Leden van de diverse teams stonden vorige week al voor de rechter evenals de zoon, broer en schoonzus van Van B. Tegen de familieleden werden celstraffen geëist voor het witwassen van drugsgelden.



Armetierig dossier

De verdediging kraakt de zienswijze van het OM en spreekt van een 'armetierig dossier' vol fouten en aannames. De rechtbank doet begin september uitspraak in de zaken tegen alle verdachten.