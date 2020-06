Automobilist die huis Bergentheim binnenreed, moet jaar extra cel in voor Zwolse woonbootmoord

De 51-jarige Henk S. moet één jaar extra de cel in voor de Zwolse 'woonbootmoord'. S. had al een groot deel van zijn oorspronkelijke celstraf uitgezeten, maar nadat hij vervroegd was vrijgelaten ging hij gedurende zijn proeftijd in de fout. Omdat hij vorige maand onder invloed van alcohol met zijn Mercedes een woning in Bergentheim was binnengereden, eiste het Openbaar Ministerie dat hij alsnog het resterende deel van zijn straf voor de woonbootmoord moest uitzitten. De rechtbank ging daar vanmiddag in mee. Daarbij wordt het hem extra zwaar aangerekend dat hij - nog voordat het in Bergentheim mis ging - hij in zijn proeftijd al eerder is veroordeeld wegens drankrijden, zo blijkt uit het vonnis.