Minister tegen verder verbreden N35 tot vierbaansweg

Minister komende maanden in gesprek met provincie over N35 (Foto: RTV Oost)

De verbreding van de N35 lijkt nog lang geen uitgemaakte zaak. Volgens minister Van Nieuwenhuizen zijn 2x2 rijstroken 'op voorhand niet de meest doelmatige oplossing'. Zo zou de reistijd meevallen en de weg relatief veilig zijn: "Het relatieve ongevalsrisico ligt lager dan het landelijk gemiddelde." Dat laat ze weten in antwoorden op Kamervragen over de aanpak van de weg.

Gedeputeerde Bert Boerman beklaagde zich onlangs over het uitblijven van reactie van de minister op het voorstel de N35 te verbreden. "De Kamer riep haar op om in het eerste kwartaal van 2020 afspraken met ons te maken", zei gedeputeerde Bert Boerman tegen RTV Oost. "We hebben nu nog geen afspraak staan, dat baart zorgen."

Dat was voor Kamerleden Postma (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aanleiding vragen te stellen aan de minister. 'Op het BO MIRT van dit najaar bespreek ik de uitkomsten en informeer ik over de uitkomst', laat de minister weten.

Doorstroming

Maar uit de beantwoording van de Kamervragen, blijkt dat een verbreding van de N35 geen uitgemaakte zaak is. Ook al is uit onderzoek gebleken dat de verkeersintensiteit de laatste tijd weer fors is toegenomen. Ondanks die uitkomst, is de reistijd volgens Van Nieuwenhuizen nog steeds 'acceptabel, zowel in de spits als gedurende de rest van de dag'. 'Er is dus geen sprake van een groot doorstromingsknelpunt', schrijft de minister.



Ongelukken

Ook is het relatieve ongevalsrisico voor de N35 ligt volgens de minister lager dan het landelijke gemiddelde voor niet auto-snelwegen.



De vijf miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor veiligheidsmaatregelen, zoals het opheffen van erfaansluitingen en parallelwegen, zullen volgens Van nieuwenhuizen ook bijdragen aan de doorstroming en kans op ongelukken. Die maatregelen moeten volgend jaar worden gerealiseerd.

Gesprek met provincie

Van Nieuwenhuizen laat weten 'de komende maanden' het gesprek aan te gaan met de provincie Overijssel. Het aanbod van de provincie om financieel bij te dragen neemt ze serieus, maar 'cofinanciering is niet het enige criterium waar ik mijn financieringsafweging op baseer', schrijft ze.

'Ik zal uiteindelijk een landelijke afweging maken of en in welke trajecten er door het Rijk wordt geïnvesteerd. Daarbij is ook in het huidige onderzoek geconcludeerd dat het voorstel van de provincie om de weg naar 2x2 rijstroken te verbreden niet op voorhand de meest doelmatige oplossing is. Deze conclusie zal ik nog nader met de provincie bespreken.'