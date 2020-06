VVD in Enschede pleit bij provincie voor zonnepanelen op hoogte boven landbouwgrond

Is het een idee om in Overijssel zonneparken op zes meter hoogte te plaatsen op landbouwgrond? De VVD in Enschede stelt die vraag in een open brief gericht aan de provincie Overijssel. De VVD wijst naar Duitsland waar volgens de partij de aanpak een groot succes is.

Aanleiding voor de VVD om een brief te sturen, zijn zorgen over plannen van de provincie om geen zonneparken op landbouwgronden te plaatsen. In de brief staat dat in de Enschedese gemeenteraad 'met enige zorg' kennis is genomen van het voornemen.

CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD in Provinciale Staten zien liever geen zonneparken op goede landbouwgrond, maar zeggen dat ze wel signalen krijgen dat er op veel plaatsen in Overijssel actief wordt gezocht naar goede landbouwgrond waarop zonneparken gerealiseerd kunnen worden.

Gisteravond nog schoot de gemeenteraad in Dalfsen twee beoogde zonneparklocaties op landbouwgrond af. Beide locaties zouden te veel het groene karakter van het gebied aantasten

Natuur niet de plek

Ook de VVD in Enschede stelt dat de natuur niet de eerste plek is waar gekeken moet worden naar locaties waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Volgens de partij zijn nog lang niet alle mogelijkheden benut om daken en andere verhogingen, zoals overkappingen, te gebruiken voor zonnepanelen.

"We dienen maximaal in te zetten op bescherming van onze natuur en landbouwgronden en dienen te voorkomen dat er ongebreidelde inzet plaatsvindt van zonneweiden die landbouwgronden daarmee nutteloos maken", aldus de partij in haar open brief.

Aanpak Duitsland

Maar het kan ook anders betoogt de partij, verwijzend naar de aanpak in Duitsland waar zonnepanelen zes meter van de grond op landbouwgrond worden geplaatst. Daardoor kunnen boeren de grond blijven gebruiken voor bijvoorbeeld het verbouwen van gewassen.

Volgens de VVD snijdt het mes aan twee kanten. Bij droge en hete zomers is er onder de panelen sprake van een betere waterhuishouding, zijn de landbouwopbrengsten daardoor beter en gedijen insecten prima onder de verhoogde panelen. De partij hoopt dat de provincie nadenkt over de optie.