Gaat de coronatester uit Twente er komen?

Zowel voor ECsens als voor Mylifetechnologies staan de investeerders in de rij volgens Martin Landkroon van de Rabobank: “Er waren maar liefst vijftien investeerders die meteen al zeiden dat ze in gesprek wilden met de start-ups. En dat is best uniek en er is dus een hele grote kans dat de financiering gaat lukken.”

Met een idee alleen kom je er niet. Een bedrijf als ECsens dat werkt vanuit de Universiteit Twente (UT) in Enschede heeft een snelle coronatester bedacht, maar het kost nog miljoenen euro's om die op de markt te gaan brengen.

Sneller en betrouwbaarder

Waar het nu dagen duurt voordat er een betrouwbare uitslag is van de huidige coronatest, is de uitslag van ECsens binnen een paar minuten bekend. En volgens de bedenkers Pepijn Beekman en Dilu Mathew is het ook een betrouwbare test.

Volgend voorjaar moet de test op de markt kunnen zijn volgens Pepijn Beekman: “Het zou mooi zijn als wij voordat er een vaccin is de tester kunnen leveren.”

Enorme potentie

Dilu Mathew heeft veel gesproken met geïnteresseerde investeerders: “We hebben ons idee gepitcht bij een paar investeerders de afgelopen weken en de meesten waren heel enthousiast. Onze technologie is zeer gevoelig en geeft een correcte uitslag in een vroeg stadium. Onze test is sneller en betrouwbaarder dan de huidige test.”

ECsens werkt met een extreem gevoelige chip die antistoffen kan detecteren in keel- en neusuitstrijkjes en mogelijk ook in speeksel. Martin Landkroon is niet allen enthousiast over ECsens maar over de hele ontwikkeling in de medisch-technische wetenschap op de UT: “Wij hebben hier op de Campus al een kantoor en dat is niet voor niks. We willen dat de regio goed op de kaart komt te staan, we hebben hier al 30 of 40 start-ups gezien en zien dus een enorme potentie hier.”