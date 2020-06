Cijfers RIVM: relatief meer besmettingen in teststraten in IJsselland dan in Twente

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten, zoals een kuchje, een loopneus of keelpijn, zich laten testen. Dat gebeurt in teststraten waar mensen met de auto doorheen rijden. Met een wattenstaafje neemt een GGD-medewerker in beschermende kleding keel- of neusslijm af. In principe is binnen 48 uur de uitslag van de test bekend.

In IJsselland is in teststraten 1 tot 1,9 procent van het aantal geteste mensen positief bevonden. In Twente ligt dat percentage lager, op 0 tot 0,9 procent.

Kaartje waarop te zien is hoeveel procent van de geteste mensen positief testte in teststraten (Foto: RIVM/CoronIT)

Aantal besmettingen in Deventer hoger

Op onderstaande kaart vind je het aantal nieuwe besmettingen als gevolg van het coronavirus in Nederland over de afgelopen twee weken. Wat opvalt is dat in Overijssel met name het aantal besmettingen in Deventer harder steeg dan in andere gemeenten in Overijssel. Hoe dit kan, is niet bekend.