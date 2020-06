Wat vind jij: Het is logisch dat de minister de N35 niet wil verbreden

De N35 is de weg tussen Zwolle en Wierden. Bij Zwolle begint de weg als een vierbaansweg, waar automobilisten honderd kilometer per uur mogen rijden. Al snel gaat de weg over in een tweebaansweg met een snelheidslimiet van tachtig kilometer per uur. De N35 loopt dwars door het dorp Mariënheem, waar een maximum geldt van vijftig kilometer per uur.

De drukte op de weg neemt de laatste jaren toe. Ook staan er regelmatig files en gebeuren er ongelukken. Voor Bert Boerman, gedeputeerde en portefeuillehouder mobiliteit is het daarom een uitgemaakte zaak: de weg moet worden verbreed en overal moet je honderd kilometer per uur kunnen rijden.

Maar daar ziet de minister geen brood in. Volgens haar valt het mee met de drukte, ligt het relatieve ongevalsrisico op de N35 nog altijd onder het landelijke gemiddelde en is de reistijd acceptabel. "Er is geen sprake van een groot doorstromingsknelpunt," stelt ze.

Door de coronacrisis is het inderdaad rustiger op de weg omdat een deel van de Nederlanders nog altijd thuiswerkt. Van Nieuwenhuizen heeft dit niet als argument gebruikt, maar het is wel een reden dat de verkeersdrukte op dit moment meevalt.

