Gedeputeerde Boerman teleurgesteld in N35-besluit minister: "Ze moet laten zien wat ze waard is"

De minister had al in het eerste kwartaal van dit jaar met de provincie om tafel moeten gaan zitten om te praten over de verbreding van de weg. Maar de minister acht die verbreding niet nodig. Zo zou de reistijd meevallen en de weg relatief veilig zijn: "Het relatieve ongevalsrisico ligt lager dan het landelijk gemiddelde", laat ze weten in antwoorden op Kamervragen over de aanpak van de weg.

Volgens Boerman is het een ander verhaal als je elke dag weer oponthoud hebt op de N35 tussen Enschede en Zwolle. "Wij hebben dagelijks met files op die weg te maken. Het is heel belangrijk dat daar wat aan gebeurt."

De antwoorden van de minister aan de Kamer betekent dat het nog langer duurt voor de N35 wordt aangepakt, realiseert Boerman zich. "Ik betreur de verdere vertraging. Het is heel bijzonder dat wij als provincie zoveel willen bijdragen aan de verbreding van de weg. Die uitgestoken hand moet ze niet willen afslaan."

Op korte termijn wil Boerman in gesprek met de minister. "Ik weet hoe belangrijk die verbinding is tussen Zwolle en Enschede. De minister moet laten zien wat ze waard is."