Domijn sloopt 49 woningen in Haaksbergen omdat ze 'op' zijn

De bewoners van 49 woningen van het Zwarteland in Haaksbergen zijn vanmorgen door woningbouwvereniging Domijn geïnformeerd over de sloop van hun woningen. Het opknappen van de woningen aan de Zieneschstraat, Beatrixstraat en het Zwarteland is duur en Domijn verwacht niet dat de huizen na de verbouwing voldoen aan de eisen van nu en in de toekomst.

Bewoners krijgen ruimschoots de tijd om een nieuwe woning te vinden. Domijn helpt de bewoners hierbij zo goed als mogelijk.

In 2019 onderzocht Domijn de 49 woningen aan het Zwarteland in Haaksbergen op technische staat, kwaliteit, energiezuinigheid en de mogelijkheid om er van jong tot oud te wonen. Daarnaast werd bekeken welke investeringen nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken.

Belangrijke factor hierin is het landelijke doel dat in 2050 alle woningen van corporaties CO2-neutraal en aardgasloos moeten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de huizen sterk verouderd en eigenlijk ´op´ zijn. Op basis hiervan is besloten om de 49 woningen in 2023 te slopen.

Woningaanbod passend bij de vraag

Na de sloop van de bestaande woningen, bouwt Domijn vooralsnog geen nieuwe woningen terug. “We zien een toenemende vergrijzing van onze huurders in Haaksbergen, waardoor een krimp gaat ontstaan", zegt Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn. "Daarnaast zien we steeds meer één- en tweepersoons huishoudens onder de woningzoekenden"

Domijn wil haar woningaanbod Haaksbergen aan laten sluiten bij de gezinssamenstelling en behoefte van de huurders en woningzoekenden, zowel in het soort woning als de locatie.

Gemeente Haaksbergen voert later dit jaar een woonbehoefteonderzoek uitvoert. Een specialistisch adviesbureau brengt de volledige woningbehoefte van Haaksbergen in kaart. Domijn geeft aan dit onderzoek op de voet te volgen. Als uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan nieuwe sociale huurwoningen, dan heeft Domijn de mogelijkheid om hierop in te spelen. "

We kijken dan naar het soort woningen waar behoefte aan is en wat daarvoor de beste locatie is.”

De aankondiging van de sloop die in de zomer van 2023 start, betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geeft de corporatie hen de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning.

Domijn helpt haar huurders hierbij zo goed mogelijk. Ook wordt er voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin verschillende zaken zoals voorrang en verhuiskostenvergoeding zijn geregeld.