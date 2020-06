Staphorst laat Donorregister links liggen, Borne en Zwolle hebben meeste registraties

Inwoners van Staphorst lijken nog niet al te veel haast te maken met een registratie voor het nieuwe Donorregister. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 65 procent van de Staphorsters (van boven de 18) nog niet in het nieuwe Donorregister heeft aangegeven of hun organen mogen worden gebruikt voor transplantatie. 35 procent van de volwassen in Staphorst maakte dus al wel een keuze.

Over twee weken gaat de nieuwe Donorwet in Nederland in. Volwassenen moeten aangeven wat ze met hun organen willen na hun dood: afstaan of niet. Die keuze kan vastgelegd worden in het register. Als er geen keuze is gemaakt, dan wordt ervan uitgegaan dat hun organen voor transplantatiedoeleinden mogen worden gebruikt. Een nabestaande kan dat nog wel tegenhouden.

Kijk in het kaartje hoeveel mensen in jouw gemeente zich al hebben ingeschreven

Staphorst heeft in onze provincie het laagste aantal registraties. In Borne en Zwolle hebben de meeste volwassenen hun keuze gemaakt. Meer dan de helft, 54 procent, staat geregistreerd in het Donorregister.

Landelijk

Landelijk gezien heeft ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders een keuze gemaakt. Begin dit jaar hadden bijna 7 miljoen mensen hun keuze doorgegeven. Dat zijn er een half miljoen meer dan het jaar ervoor. Dat is verhoudingsgewijs een grote toename.

Het is bij het CBS niet helemaal duidelijk waar de toename vandaan komt. "We hebben dat niet aan mensen gevraagd. Maar met de veranderingen die steeds dichterbij komen en de aandacht daarvoor lijkt het logisch dat mensen hun keuze nog willen vastleggen", zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem tegen de NOS.

Meer dan de helft zegt 'ja'

Van de volwassenen in ons land die geregistreerd staan, gaf begin dit jaar 55 procent aan donor te willen zijn. 34 procent gaf geen toestemming en 11 procent laat de keuze aan een nabestaande of een ander aangewezen persoon.