Bijstandsballade 'Als bijstand jouw lot is'; een andere manier om de boodschap over te brengen

Een ballade in een country-jasje over welke narigheid mensen in de bijstand allemaal meemaken. René Beunders, tekstschrijver en initiatiefnemer van Stichting Sociaal Hart Enschede, schreef het. De Enschedeër zet zich al jaren in voor de gedupeerden van sociale misstanden in de bijstand en zorg. Nu dus met een lied.

"Ik kan mij voorstellen dat mensen een keer moe worden van al het gepraat en gelees over dit onderwerp", licht Beunders toe. "Dit lied is een andere manier om de misstanden te benaderen, waarin toch de boodschap wordt uitgedragen hoe het is om in de bijstand te zitten. Een ballade vertelt vaak een dramatisch verhaal over iets wat mensen meemaken. In dit geval de verhalen van mensen in de bijstand."

Als bijstand jouw lot is

Het lied gaat over een vakman die op een dag hoort dat hij wordt ontslagen en uiteindelijk in de bijstand terechtkomt. Wie in de bijstand zit heeft rechten en plichten. Een van die plichten is de zogeheten inlichtingenplicht. Dat betekent dat iemand met een uitkering alle veranderingen in zijn situatie die belangrijk zijn voor de bijstandsuitkering moet doorgeven aan de gemeente. Als het nodig is, past de gemeente dan de hoogte van de bijstandsuitkering aan.

In het lied hoort de vakman dat hij de inlichtingenplicht zou hebben geschonden en dat de gemeente geld van hem terugeist. Beunders: "Mensen weten vaak niet wat ze allemaal moeten melden aan de gemeente en dat kan soms helemaal verkeerd aflopen. Met terugvorderingen van vele tienduizenden euro's tot gevolg. Dan is een mensenleven voorbij."

Countryzangers Anna McRose

Beunders schreef de songtekst, maar liet het zingen over aan countryzangeres Anna McRose. "Dit moet je echt met gevoel zingen", zegt hij. "Dan ga je toch richting een vrouwenstem. We zochten iemand met ervaring in het zingen van country and western muziek en zodoende kwamen we uit bij Anica Pongers, artiestennaam Anna McRose. Zij heeft het op een voortreffelijke manier ingezongen."

De van oorsprong Vriezenveense zangeres kon zich vereenzelvigen met de boodschap van het nummer en hoefde niet lang na te denken voor ze ja zei. "Ik ben echt een gevoelsmens. Ik kreeg de tekst toegestuurd en die raakte me. Ik zing heel graag en als ik op die manier kan helpen om een boodschap over te brengen, dan doe dat ik met alle liefde."

Lied pas helaas bij de tijdgeest René Beunders

'Eerste bijstandslied ooit'

Beunders hoopt met het lied ook landelijk aandacht te krijgen. "Dit is het eerste bijstandslied dat ooit is uitgebracht. Veel rechts denkende mensen scheppen het beeld dat mensen in de bijstand luilakken zijn. Dat zijn ze natuurlijk niet. Het zijn mensen die door omstandigheden in die bijstand zijn geraakt en daar tijdelijk gebruik van maken. Precies waar de bijstand voor is bedoeld."

Toeval of niet, de timing van het lied kon haast niet beter. Beunders: "Door de coronacrisis stijgt het aantal werklozen en mensen in de bijstand waarschijnlijk met vele honderdduizenden. Het lied past dus - helaas - precies bij de tijdgeest."