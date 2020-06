Onderzoek rondom geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters: 'Ik moet AK-kogels hebben'

"Kogels voor een kalasjnikov moest hij hebben", zegt het OM over de 29-jarige kickbokser Luther. Hij bestelde volgens justitie 126 stuks bij de inmiddels geliquideerde plaatsgenoot Henk Wolters, maar die leverde verkeerde kogels. Luther zat er mee in zijn maag, zegt het opsporingsapparaat, en wilde ze ruilen. Bij deze actie nam Luther zijn dochtertje aan de hand mee, zou blijken uit politiefoto's.

Dit en meer werd vandaag duidelijk bij rechtszaken tegen verschillende verdachten van wapenhandel. Hoofdverdachte in de zaak was Henk Wolters, maar die werd afgelopen oudejaarsavond om het leven gebracht. Naar zijn handel en wandel was door de politie een groot onderzoek opgetuigd met de naam 'Macan'. Vandaag staan vier verdachten terecht, waaronder twee familieleden en Luther.

AK47

Luther werd vaak gebeld door 'jongens' over kogels voor een AK47 aanvalsgeweer, is te horen in opgenomen gesprekken. Het hele huis van wapenhandelaar Henk Wolters was volgehangen met opname-apparatuur. Ook werden de bezoekers van zijn huis op beeld vastgelegd.

"Maar ik ben dat niet op die opnames", zegt Luther. "Er waren altijd heel veel mensen in dat huis. Die kwamen ook vaak binnen via de achterdeur. Ik was er alleen om oxazepam te kopen, ik sliep toen slecht."

Tapgesprekken

Justitie zegt echter zeker te weten dat het Luther was die de kogels voor het machinegeweer wilde. "Hij is vastgelegd op beeld. Op precies die tijdstippen zijn er in het huis gesprekken opgenomen over de munitie. En de stem van Luther komt overeen met tapgesprekken van hem."

Dat er geen camera op de achterzijde van het huis van de doodgeschoten Zwollenaar gericht stond, was volgens het OM bewust. "Er is eerst een tijdlang geobserveerd door de recherche. Die hebben geconstateerd dat vrijwel alle bezoekers door de voordeur kwamen."

9mm

Een andere verdachte die vandaag zich moest verantwoorden voor wapenhandel met Wolters, ontkende ook degene te zijn op weer andere opgenomen gesprekken. In die dialogen ging het om een ruil van een klein kaliber wapen voor een 9mm. Zijn advocaat: "Maar is geen 100 procent stemherkenning."

Volgens het OM is het wel degelijk duidelijk dat de verdachte degene is die op de band staat. "Bij de politie heeft hij ook niet ontkend dat het zijn stem was. Toen heeft hij gezegd dat de ruil om katalysatoren gaat."

Levensgevaarlijk

Justitie neemt het de verdachten erg kwalijk dat ze zich hebben ingelaten met wapenhandel. "Ze hebben zich begeven in een levensgevaarlijke wereld en daarmee niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar gevaar gebracht. Dat de hoofdverdachte in deze zaak, Henk Wolters, zelf door vuurwapengeweld om het leven is gekomen zegt genoeg."

Liquidatie Wolters

Afgelopen oudejaarsavond werd Wolters dodelijk getroffen door tientallen kogels. Hij is dicht bij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat doodgeschoten. De dader is nog spoorloos. Gisteren werd 15.000 euro tipgeld uitgeloofd. Inmiddels is er één tip bij de politie binnengekomen. Volgende week toont het het TV-programma 'Opsporing Verzocht' een reconstructie.

Moordwapen

Onlangs werd al duidelijk dat Wolters eerder bij de politie in beeld was geweest voor het leveren van het moordwapen dat was gebruikt bij de liquidatie van een kok in 2014 in de wijk Stadshagen. Ook zijn dochter moest zich twee weken geleden verantwoorden, zij was naar eigen zeggen door haar vader meegesleept in de drugs- en medicijnenhandel.