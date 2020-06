Rutte belooft zich hard te maken voor behoud banen Vredestein in Enschede

Premier Rutte heeft in Den Haag 1800 handtekeningen ontvangen van een delegatie van het personeel van bandenfabriek Apollo Vredestein. Bij de vestiging in Enschede moeten zeker 650 mensen vertrekken. Rutte zei dat hij zich hard maakt voor behoud van de banen en dat er ook contacten zijn, maar zei ook dat hij niets kan beloven.

De fabriek in Enschede gaat alleen nog banden produceren die in een hogere prijsklasse vallen, zoals winterbanden. Daarom moet driekwart van het personeel vertrekken. De directie zegt dat alleen een snelle reorganisatie het bedrijf nog kan redden. Inmiddels is voor 686 personeelsleden ontslag bij het UWV aangevraagd.

Fabrieken in Hongarije en India

Een van de redenen voor de reorganisatie is dat de productie van de banden drastisch is ingekrompen: van 13.500 naar 11.500 autobanden per dag. Vijf jaar geleden waren dat nog 18.000 banden.

Daarnaast draait een nieuwe fabriek in Hongarije op volle toeren: daar is de productie afgelopen jaar opgevoerd tot 16.000 banden per dag. Daarmee is in Hongarije de productie in Enschede flink voorbij gegaan.

Ook wordt er nog een nieuwe fabriek in India gebouwd.

Overname

Het personeel van de Enschedese bandenfabriek ziet niets in de reorganisatieplannen en wil dus actie van Rutte. Bij het overhandigen van de handtekeningen waren ook meerdere Tweede Kamerleden aanwezig, onder wie Pieter Omtzigt van het CDA.

Omtzigt denkt dat het een optie is om het bedrijf te verkopen. Hij trekt de vergelijking met de voormalige Siemens-fabriek in Hengelo. Die werd in 2018 overgenomen door VDL. Maar de Indiase directie ziet dat niet zitten, omdat de naam Vredestein als een belangrijk merk wordt gezien.