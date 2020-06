Kritiek op gedeputeerde Boerman over N35-dossier: "We zijn geschokt"

De verbreding van de N35 lijkt nog lang geen uitgemaakte zaak. Volgens minister Van Nieuwenhuizen zijn 2x2 rijstroken 'op voorhand niet de meest doelmatige oplossing'.

"Ik ben geschokt dat de minister het plan gewoon afserveert", reageerde Johan Almekinders van Forum voor Democratie. "De N35 is een van de belangrijkste thema's van de provincie. De gedeputeerde zit al vijf jaar lang op dit dossier. Wat is hij eigenlijk nog waard?".

Teleurgesteld

Ook het CDA, de grootste regeringspartij in Overijssel, verbaasde zich over de reactie van de minister. "We zijn echt teleurgesteld", zei Statenlid Bart van Moorsel. Vanuit de PVV was de kritiek feller. "Hoe kan het dat de provincie zo lang een lobby voert en het tegenovergestelde resultaat uiteindelijk uit de bus komt?", vroeg Joeri Pool zich af. "Dit nieuws hakt er ook bij ons enorm in."

De N35 is een rijksweg, maar Overijssel heeft al 120 miljoen euro opzij gezet om mee te betalen aan verbreding van de weg tot 2x2 rijstroken. Joeri Pool stelde voor om nu de gehele marsroute voor te financieren.

Blijkbaar overtuigt zelfs een bedrag van 120 miljoen euro nog niet Gedeputeerde Boerman

Bedrag overtuigt niet

Gedeputeerde Boerman gaf aan de teleurstelling bij de fracties te begrijpen. Hij benadrukte dat hij zich niet neerlegt bij de reactie van de minister. "Nergens in de geschiedenis van Overijssel is een gedeputeerde op pad gegaan met 120 miljoen euro voor investering in een Rijksweg. Maar blijkbaar overtuigt zelfs zo'n bedrag nog niet."

Boerman zei dat hij de druk op de N35 wil aanhouden. De bestuurder vroeg daarbij om nadrukkelijke steun van de Statenleden en Overijsselse ondernemers. "We moeten, ook samen met Kamerleden, de minister verder onder druk zetten. Ook vragen we ondernemers uit de regio om hun stem te laten horen. We moeten alle middelen uit de kast halen om alsnog de N35 te verbreden."