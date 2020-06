VIDEO | Enschedeër overmeestert winkeldief: 'Voel me geen held'

Op de video is te zien hoe Reinders aan het werk is in een winkel in de Enschedese binnenstad en opschrikt van tumult op straat. Hij weet de winkeldief te achterhalen, werkt hem tegen de grond en gaat bovenop hem zitten zodat de man niet kan vluchten.

Gegil

Reinders was gistermiddag aan het werk toen hij ineens gegil hoorde en iemand zijn kant op zag komen. "Het bleek te gaan om een diefstal bij een kinderkledingzaak hier aan De Heurne. De dader ging er vandoor met heel wat kleding. De man bleek even daarvoor twee winkelmedewerksters tegen de grond te hebben gegooid."

Bovenop gaan zitten

Toen de dief Reinders in het oog kreeg, vluchtte hij de andere kant op, richting de Noorderhagen. "Ik ben vijftig en niet meer de snelste. Ik weet dan ook niet meer hoe het me is gelukt hem te achterhalen, maar ik heb hem weten te overmeesteren. Vervolgens ben ik bovenop hem gaan zitten."

112

Omstanders probeerden via het noodnummer 112 de politie te alarmeren. "Maar ze kregen eerst een heel coronaverhaal te horen en het leek eeuwen te duren. Gelukkig heb ik het 06-nummer van de wijkagente in mijn mobieltje staan. De agente zat in vergadering, maar ze pakte toch op. En daar ben ik haar enorm dankbaar voor."

Vervolgens ging het allemaal vliegensvlug. "Binnen de kortste keren waren meerdere agenten ter plaatse."

Geen enkele spijt

Zelf moest hij gistermiddag nog naar de dokter. "Want mijn hele linkerkant heeft een behoorlijke klap gehad. Ik had behoorlijk wat pijn en ben daarna mijn bed ingekropen." Inmiddels gaat het beter met hem. "Maar ik sprak de dame van de winkel en zij heeft echt nog heel veel pijn. Ik vind het vooral triest voor haar."

Reinders heeft echter geen enkele spijt van zijn actie: "Ik zou het zo weer doen. Die lui moeten gewoon van andermans spullen afblijven! En nee, ik voel me geen held. Ik denk dat iedereen er achteraan was gerend."

Goede ervaringen

Hij wil nog benadrukken dat de winkeliers goede ervaringen hebben met de gemeente en de wijkagenten. "Die samenwerking is echt voortreffelijk. Maar het is natuurlijk uitermate vervelend als je uitgerekend bij het landelijke alarmnummer, dat speciaal voor dit soort situaties in het leven is geroepen, geen gehoor vindt."



Volgens Reinders is het ook geen eenmalig voorval. "We hebben hier drie, vier incidenten in de week en het blijkt vaak heel lastig om een medewerkster van 112 te pakken te krijgen."

Geen herkenning

Een woordvoerster van de politie Oost-Nederland zegt zich niet te herkennen in de kritiek. "Dat 112 slecht bereikbaar zou zijn, is bij ons niet bekend. Het blijft toch het belangrijkste nummer bij calamiteiten. Uiteraard kun je ook via het reguliere nummer 0900-8844 met de plaatselijke politie bellen, maar als het om spoed gaat adviseren we toch met 112 te bellen."