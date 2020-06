OM eist jarenlange celstraffen voor fraude met mondkapjes in Twente (Foto: RTV Oost)

Het gaat om de verkoop van elf miljoen mondkapjes, waarvoor de Duitse kopers al een bedrag van 880 duizend euro naar de verdachten hadden overgemaakt.



De FIOD kwam de zaak op het spoor na een tip van de ING bank. Die zag in een forse geldstorting aanwijzingen voor mogelijke fraude. De 51-jarige B. uit Oldenzaal en de 61-jarige M. werden op 6 april aangehouden.



Voorschot van 880 duizend euro

Tijdens de zitting wordt duidelijk dat het bedrag van 880 duizend euro door de potentiële kopers werd gestort op de rekening van een interieurbedrijf uit Oldenzaal, waarvan B. eigenaar is. De Oldenzaler had in een eerdere zitting al aangegeven dat hij dacht dat het geld afkomstig was van een investeerder.



B. wilde zijn bedrijf graag uitbreiden en een houtverwerkingsmachine kopen. Omdat hij ook schulden heeft, kon B. het geld goed gebruiken. De investeerder zou zijn aangedragen door medeverdachte M. In de zaak zou ook sprake zijn van nog een derde verdachte die zich in Nigeria bevindt.



Elf miljoen mondkapjes

Het geld kwam van twee Duitse bedrijven die dachten een voorschot te betalen op de levering van elf miljoen mondkapjes. Die zouden door de verdachten geleverd worden voor een totaalbedrag van 4,4 miljoen euro. Toen de vertegenwoordigers eind maart de lading mondkapjes in Nederland kwamen ophalen, bleek de opslagloods leeg te zijn. De dertien vrachtwagens die klaar stonden, konden direct weer worden afgebeld. Voor de kopers was duidelijk dat van oplichting sprake was.



De Oldenzaler B. nam op de dag dat het geld binnen kwam, direct veertigduizend euro contant op. Daarna schreef hij 76 duizend euro over voor de aankoop van een houtbewerkingsmachine en ruim honderdduizend euro naar de rekening van M.

Verder ging direct vijfhonderdduizend euro naar In Engeland gevestigde United Bank of Africa. B. heeft eerder verklaard dat hij niet wist waarom hij geld daarheen moest overmaken, hij deed dat naar eigen zeggen in opdracht van medeverdachte M.



Nepfacturen en chatgesprekken

De rechter vraagt B. naar de nepfacturen die over en weer zijn gestuurd om de fraude administratief af te dekken. Deels werden die facturen opgemaakt op naam van een bedrijf dat al niet meer bestond. Ook zou de verdachte interieurbouwer rond het moment van de fraude zijn overgestapt van Whatsapp naar de berichtendienst Telegram, dat een veiliger omgeving biedt voor tekstberichten. B. blijft zeggen dat hij te goeder trouw was en geen weet had van wat zich afspeelde.



Medeverdachte M. zou al begin dit jaar contact hebben gezocht met B. Ook M. zegt op zoek te zijn geweest naar geld om in een nieuw bedrijf te investeren. Ook M. had schulden; een deurwaarderskantoor had beslag gelegd op zijn bankrekening.

De medeverdachte verklaarde dat hij het voorschotbedrag voor de mondkapjes direct verspreid heeft over rekeningen van anderen. Zijn vrouw en een vriendin van zijn vrouw zouden een fors bedrag op de rekening gestort hebben gekregen. Daarmee wilde hij naar eigen zeggen voorkomen dat het geld onder beslaglegging zou vallen.



Derde verdachte in Nigeria

Uit de gegevens op de inbeslaggenomen iPhone van M. heeft de FIOD gezien dat M. heeft gezocht naar informatie over de Nigeriaanse verdachte. Ook werd uit appgesprekken op die telefoon duidelijk dat M. al op 17 maart gesprekken voerde over een grote voorraad mondkapjes. Die mondkapjes zouden hem zijn aangeboden door een leverancier van elektrische scooters, waarin M. ook zou handelen.



Eind maart had hij vervolgens een chatgesprek met een Duits contact. De rechter heeft sterke twijfels over het verhaal van M..

Ze vraagt de verdacht de oren van het lijf maar hij blijft volhouden dat hij het Duitse contact nooit eerder heeft gesproken.



M. is overigens eerder door de rechtbank in Rotterdam al veroordeeld voor een fraudezaak. De benadeelde Duitse bedrijven hebben een vordering ingediend voor de kosten, zij willen het volledige gestorte bedrag terug, inclusief de kosten voor ruim tien vrachtwagens.