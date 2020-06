Miljoenen voor Overijssels coronanoodfonds, stikstofaanpak en probleemkanaal

De Overijsselse politiek vergadert vandaag en de komende twee woensdagen over de perspectiefnota, waarin de belangrijkste uitgangspunten van het beleid voor het komende jaar worden vastgelegd. Op de nota, die eind vorige maand gepresenteerd werd, kwamen liefst 235 vragen van de Statenleden. Met 88 pagina's is het document er eentje voor de liefhebber.

"Het is een perspectiefnota in een heel bijzondere tijd", zei gedeputeerde Eddy van Hijum, verwijzend naar de coronacrisis. Hoewel de provincie over geld niet te klagen heeft - over 2019 hield het bijna 48 miljoen euro over - staan er toch flink wat uitdagingen op het programma voor bestuurlijk Overijssel.

Coronanoodfonds

Neem de coronacrisis. Hoewel de precieze omvang en impact nog onduidelijk is, wordt al wel voorgesteld om vijftien miljoen euro uit te trekken voor een coronastimuleringsfonds. Maar voor wie dat geld bedoeld is, dat is nog niet in kannen en kruiken. Vrijwel alle fracties hadden vragen over de invulling van het fonds, maar gedeputeerde Van Huijm moest antwoorden op die vragen schuldig blijven. "We moeten de nadere uitwerking nog vaststellen", zei hij.

Statenleden vroegen zich af waarom er niet al meer geld wordt uitgetrokken om Overijssel weer uit de coronacrisis te slepen. De PvdA-fractie riep ook op om 'vooral geen geld te geven aan grote bedrijven die topsalarissen uitkeren'.

Stikstof

Het tweede grote dossier: stikstof. Voor 2021 en 2022 wordt acht miljoen euro uitgetrokken om te werken aan oplossingen waarmee de neerslag van stikstof verminderd moet worden. De provincie wil daarover afspraken maken met inwoners, agrariërs, industrie, vervoer en andere belangrijke spelers.

Ook het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik is een belangrijk onderwerp voor bestuurlijk Overijssel. Er worden miljoenen euro's uitgetrokken voor de schade-afhandelingen voor de circa 350 gezinnen langs het kanaal. Er is al veertig miljoen euro geserveerd. Ook worden dit en volgend jaar 'potjes' aangesproken van 450.000 en 400.000 euro.

Kanaal Almelo - De Haandrik (Foto: RTV Oost / Allard Olsman)

Milieuvergunning

Heb je een milieuvergunning nodig van de provincie? Dan is de kans groot dat je daar vanaf volgend jaar voor moet betalen. De zogenoemde legesheffing bij milieuvergunningen wordt dan ingevoerd, maar wel met de voorwaarde dat ook andere provincies deze belasting gaan invoeren. Hoeveel geld je straks voor zo'n vergunning moet betalen, is trouwens nog onduidelijk.

En dan de Natura 2000-gebieden: Overijssel telt er meer dan twintig. Het toezicht op die gebieden moet beter, vindt de provincie, die er jaarlijks 265.000 euro voor uit gaat trekken.

Planten en dieren

Overijssel trekt ook de portemonnee voor betere flora en fauna. Voor de aanpak van invasieve exoten, dat zijn dieren of planten die schade kunnen veroorzaken, wordt vanaf 2021 structureel 300.000 euro uitgetrokken. Voor de bescherming van weidevogels wordt voor 2020 eenmalig acht ton vrijgemaakt.

Ook worden de faunaknelpunten op de N737, tussen Enschede en Deurningen, aangepakt. Kosten: 1,7 miljoen euro.