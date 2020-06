Rolstoeltennisser Patrick Elzinga uit Westerhaar wil zichzelf naar de top slaan

Hij heeft een hele duidelijke missie. Patrick Elzinga uit Westerhaar wil zichzelf naar de top slaan. En daarvoor is hij meermalen per week te vinden in de sportschool en op de tennisbaan: "Het is uiteraard een kwestie van keihard trainen."

Het sporten zit bij hem in de genen. Patrick (46) is de jongere broer van oud-voetbalprof Wilfried, die lange tijd voor FC Twente uitkwam. Maar waar zijn oudere broer over een gezond lijf beschikte, werd Patrick geboren met een beperking aan zijn ledematen.

Met vallen en opstaan

Maar al snel toonde hij zich een echte knokker. Want hij leerde zichzelf lopen. Met veel therapie, letterlijk met veel vallen en opstaan. Maar uiteindelijk liep hij. Zonder hulpmiddelen zelfs...

Wereld stortte in

Sterker, hij slaagde erin om te sporten. Vanaf zijn tiende was tennis zijn grote passie. Maar na 25 jaar stortte zijn wereld in. Elzinga liep dystrofie aan een van zijn voeten op. Hij kon niet alleen niet meer tennissen, maar ook niet meer lopen of fietsen. "Een hele zware dobber waar ik het lang heel erg moeilijk mee had."

Hilarische taferelen

Maar hij weigerde uiteindelijk bij de pakken neer te gaan zitten en stortte zich vol overgave op rolstoeltennis. Al leverde dat in het begin volgens hem hilarische taferelen op. "Tennissen kon ik wel, maar rollen was toch wel een ander ding..."

'Grote passie'

Maar het succes kwam al snel. Hij deed nog maar net mee aan enkele grote landelijke toernooien, of hij sloeg zichzelf al naar het podium. "Dat gaf me een stimulans om er vol tegenaan te gaan. Nu kan ik toch wel zeggen dat rolstoeltennis mijn nieuwe grote passie is geworden."

De komende tijd wil hij er alles aan doen om door te stoten tot de absolute top van Nederland. "De top vier, vijf, dat is het doel. En misschien zelfs wel de top drie."

Wekelijkse trainingen

Daarvoor gaat hij nu drie tot vier keer op pad om te trainen. "Bij de Sportfabriek in Vriezenveen doe ik aan krachttraining." En na een proeftraining mag hij nu ook meedoen in Zevenaar, waar de top van het vaderlandse rolstoeltennis wekelijks te vinden is. "Maar het blijft een dure sport. Vandaar dat ik een website heb opgezet, waar mensen terecht kunnen die me willen ondersteunen."

Weer lopen

Intussen gaat het met Patrick ook in het dagelijks leven beter. Hij kan intussen weer lopen met een wandelstok. "Tennissen is uiteraard een ander verhaal, maar ik ben blij dat ik dit in ieder geval al weer kan."