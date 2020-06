Zoon van geliquideerde Henk Wolters in tranen tijdens zitting: "Hij was een goede vader"

De zoon van de geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters heeft vandaag een emotioneel verhaal gehouden in de rechtbank. Hij stond er terecht voor betrokkenheid bij wapenhandel. "Deze zaak voelt dubbel zo zwaar, omdat het ook over mijn overleden vader gaat."

Henk Wolters werd afgelopen oudejaarsavond doodgeschoten met twintig kogels. Volgens justitie was hij het kopstuk van een drugs- en wapenbende. "Maar mijn vader was helemaal geen kopstuk. Hij was zijn wilde haren allang kwijt", zegt zijn zoon in de rechtbank.

Snikkend vervolgt hij: "Hij was een goede vader. Als ik vroeger moest huilen, dan pakte hij me bij mijn wang. Hij wachtte dan net zo lang totdat ik mijn tranen had gedroogd. Dan kreeg ik een schop onder m'n hol en ging ik weer verder. Dat neem ik de rest van mijn leven mee. Ik wil dit nu ook achter me laten, schouders eronder en weer door."

Reconstructie

Gisteren was de zoon bij opnames van een reconstructie door het TV-programma 'Opsporing Verzocht' over de liquidatie van zijn vader. "Dat was heel moeilijk, maar ik heb wel antwoorden gekregen op verschillende vragen." De reconstructie is volgende week dinsdag te zien.

Verder uitte de zoon zijn boosheid over het politie-onderzoek naar de wapenhandel. "De politie heeft meegeluisterd met gesprekken. Die zouden volgens de recherche zijn gegaan over handel in wapens. Waarom hebben ze die mensen dan niet meteen opgepakt als ze wapens hadden gekocht? De politie heeft daardoor misschien wel bloed aan de handen."

Pareltjes

De zoon stond vandaag terecht, omdat hij een wapen verhandeld zou hebben. In opgenomen gesprekken is te horen dat hij het met zijn vader het heeft over een 'Browning', dat er 'pareltjes' in kunnen en een '9mm'.

Ook zijn er tijdens de opgenomen gesprekken metaalachtige geluiden te horen. "Alsof er een trekker wordt overgehaald." Daarnaast adviseert de zoon in het gesprek aan zijn vader om niet overal "met zijn jatten aan te zitten." Daarop reageert Henk Wolters: "DNA, ik snap het."

Schiethamer

Volgens de zoon gaan de gesprekken over de aanschaf van een schiethamer, een stuk gereedschap waar je spijkers mee kunt schieten. "Die had ik nodig voor de bouw van mijn loods en ik had daar geen verstand van. Dus ik had het er even over met mijn vader. En in zo'n ding gaan ook patronen en heb je verschillende 'kalibers'."

Het OM acht dat verhaal onwaarschijnlijk. "Waarom zou het DNA van Henk Wolters niet op de schiethamer van zijn zoon mogen komen?", vroeg justitie zich af. Daarnaast maakt de firma Browning geen schiethamers, maar vuurwapens.

Loods

Die loods van de zoon staat op de Veemarkt. Volgens justitie diende die als op- en overslag van wapens, maar bij een inval werd er niks gevonden. "Dat is toch ongelooflijk. Wat een slecht onderzoek", zegt de zoon.

"Die loods was voor mijn werk. Daar was ik heel trots op. Ook mijn vader was erg trots dat ik dat heb bereikt", besluit de zoon en werpt vervolgens een veelbetekenende blik omhoog.