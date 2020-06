"Ik ben razend en beledigd", oud-politiecommissaris uit Deventer woest om uitkomst Zweeds moordonderzoek

De inmiddels 79-jarige Van Soest is er na jaren onderzoek van overtuigd dat de moord op Olof Palme in januari 1986 een link heeft met de moord op Mahmut Bilgili in maart 1987. Bilgili werd dood gevonden in het Twentekanaal tussen Markelo en Goor. "Hij was enorm toegetakeld. Een grote hoofdwond en tien gebroken vingers", aldus Van Soest.

Mahmut Bilgili verdween op 5 februari 1987 uit Deventer. Hij is voor het laatst gezien in de bibliotheek op de Brink. Daar is hij door iemand meegenomen, zo blijkt uit de analyse van Van Soest. Pas na enige weken is opgemerkt dat Bilgili weg was. Hij kwam niet meer bij cursussen opdagen en hij verscheen ook niet op het politiebureau waar hij zich moest melden. Pas zes weken later is hij gevonden in het Twentekanaal. Hij is met verzwaring om zijn enkel in het water gegooid.

Mahmut Bilgili, die in 1987 in het Twentekanaal bij Goor werd gevonden (Foto: RTV Oost)

Uit het onderzoek blijkt dat Bilgili niet een gewone asielzoeker was die zich een jaar eerder in Deventer meldde. Hij bleek een hoge functionaris bij de Koerdische afscheidingsbeweging PKK te zijn. De Zweedse premier Olof Palme zag de PKK als de vijand en de Koerdische militanten waren in zijn ogen terroristen. Hij trad ook hard tegen ze op.

"Bilgili wist dat de PKK Palme wilde vermoorden"

"Onze analyse is dat Bilgili is vermoord omdat hij als functionaris kennis had van de plannen van de PKK om Olof Palme te vermoorden", zegt Van Soest. "Bilgili heeft die informatie niet voor zich gehouden maar via via gedeeld met Zweedse autoriteiten. Dat is hem niet in dank afgenomen en dat heeft zijn einde ingeluid. Wij zijn ervan overtuigd dat Bilgili en Palme om het leven zijn gebracht door de PKK."

Alle informatie die in de onderzoeken in Nederland boven water zijn gekomen wil Van Soest delen met de Zweden. Maar daar wordt hij niet met open armen ontvangen. "Zweden heeft ons totaal genegeerd", foetert Van Soest. "Wij boden alle informatie vrijwillig aan. Maar ze wilden het niet eens weten. Alsof ze de zaak niet wilden oplossen."

Olof Palme werd op 28 februari 1986, na een bioscoopavond met zijn vrouw, op straat in Stockholm doodgeschoten. Na de moord werd een zwerver veroordeeld, maar ook snel weer vrijgesproken. Hij zou als dader zijn aangewezen door de weduwe van Palme, maar zij zou daarbij onder druk zijn gezet door de Zweedse politie. In totaal werden duizenden mensen ondervraagd. Maar liefst 134 personen bekenden de moord op de oud-premier. De moordzaak is in Europa vergeleken met de onopgeloste moord op John F. Kennedy in 1963, met alle complottheorieën die erbij horen. De moord leek nooit meer te worden opgelost.

Oud-premier Olof Palme van Zweden, samen met zijn vrouw (Foto: screenshot NOS)

Tot vorige week. In een persconferentie wees het Zweedse Openbaar Ministerie Stig Engström aan als de moordenaar van premier Palme. Engström kan niet meer veroordeeld worden, omdat hij twintig jaar geleden zelfmoord pleegde. Dolf van Soest zag de persconferentie met afschuw. "De zaak is hiermee helemaal niet opgelost. Ik geloof er niks van. Ze hebben andere bevindingen niet eens genoemd. Ik ben daar razend over. Ik kan me ook niet voorstellen dat Zweden dit flutverhaal accepteert."

"Kan niet stoppen"

Volgens Van Soest, die in 2006 samen met schrijver Elzo Springer het boek "Oh, was hij het...?" uitbracht over zijn theorie, is het duidelijk dat Zweden ten onrechte Stig Engström aanwijst als moordenaar. "Ik blijf wel proberen om mijn visie onder de aandacht te brengen in Zweden, al wordt dat steeds moeilijker. Na zo'n schaamteloze vertoning in Zweden kan ik voorlopig niet stoppen."