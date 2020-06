Meer WW-uitkeringen in Twente, maar stabilisatie in Zwolle

Waar het aantal WW-uitkeringen in de regio Twente de laatste maanden flink steeg vanwege de coronacrisis, stabiliseerde dat aantal juist in de regio Zwolle. In beide regio's zijn er wel verschillen tussen sectoren te zien. Zo nam het aantal uitkeringen af in bijvoorbeeld het onderwijs en toe in de horeca.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV die keek naar het aantal uitkeringen in Overijssel en Gelderland-Noord.

Stijging en daling

De Regio Twente meldde eerder dat het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio in april was gestegen tot boven de tienduizend. Eind mei verstrekte het UWV er nog eens 164. En dat zijn er in totaal een stuk meer dan vorig jaar: het aantal WW-uitkeringen steeg met ruim twintig procent.

De stijging in Twente is in lijn met de landelijke trend, maar de regio Zwolle kende daarentegen een lichte daling: eind mei verstrekte het UWV elf uitkeringen minder dan in april. Toch is het totaal aantal uitkeringen in vergelijking met vorig jaar een stuk hoger, ruim veertien procent.

Sectoren

Wat opvalt bij het UWV is dat het aantal uitkeringen per sector sterk verschilt. Zo daalde het aantal uitkeringen in het onderwijs, de industrie, bouw en landbouw. En hebben de horeca, uitzendbedrijven en detailhandel het een stuk zwaarder door de coronacrisis.

Vooral in de horeca werden veel meer uitkeringen aangevraagd. Wat zowel de Regio Twente als het UWV opviel is dat veel jongeren een uitkering aanvroegen. Bij hen was er sprake van een verdubbeling. Waarschijnlijk komt dit doordat ze vaker in de horeca werken, hun baan verliezen en er tegelijk minder vacatures zijn.