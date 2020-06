Wat vind jij: Handen schudden en drie zoenen geven mogen ook na de crisis wel verdwijnen

Sinds de coronacrisis is bovenmatig je handen wassen en niezen in de ellebogen het algemeen devies. Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt lichamelijk contact ook afgeraden en dus is handen schudden en drie zoenen geven uit den boze als men elkaar begroet.

De vraag is of deze eeuwenoude etiquette terug zal komen als de coronapandemie over een tijdje verleden tijd is. Zullen deze cultuurgebonden beleefdheidsregels en omgangsvormen verdwijnen?

We zijn benieuwd of jij denkt dat een ferme handdruk of drie zoenen geven om elkaar te begroeten tot het verleden behoren. Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.