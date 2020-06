Dennis doet bekende Nederlanders na: 'Wat goehoehoed!'

In het dagelijks leven is hij accountmanager, in het weekend klust hij bij als zanger. En als Dennis van Dijkhuizen dán nog tijd over heeft imiteert hij bekende Nederlanders. En niet onverdienstelijk: hij schopte het als Peter R. de Vries tot de finale van een imitatiewedstrijd van Radio 10-dj Gerard Ekdom.

Die finale won hij overigens niet, de Gouden Papegaai ging naar Demi van Dijk die inderdaad een heel nette Britt Dekker in huis heeft. Maar da's voor Dennis geen probleem. Zo lang je er maar plezier in hebt, dat is zijn mantra.



Vreemde stem

Zo begon Dennis ook met het imiteren, voor de lol. Gert Jan, die lange jongen uit zijn voetbalteam, had namelijk een wat vreemde stem: "Dus die ging ik imiteren en daar werd ik steeds beter in. Tot hij er op een gegeven moment helemaal zat van was. Toen ben ik overgestapt."



Om het maximale uit deze situatie te halen vroegen we Dennis om onze sportverslaggever Tijmen van Wissing eens te bellen. Uiteraard als bekende ex-sporter. Hoe dat afloopt zie je ook in de onderstaande video:



De overstap op het imiteren van bekende mensen lag voor de hand. Peter R. de Vries, Henk Westbroek, de broertjes De Boer, Willibrord Frequin staan op het vaste reportoire, aan namen als Geert Wilders, Martien Meiland en Johan Derksen wordt gewerkt.



Zoeken in het midden

Het is een kwestie van heel hoog beginnen, dan heel laag: "En dan net zo lang in het midden blijven zoeken tot je goed uit komt. Het liefst doe ik er ook een pakje bij aan, maak ik er helemaal een typetje van. Dat vind ik het leukst. En de mensen ook."