Uitbraak coronavirus kost gemeente Enschede nu al 10,5 miljoen

Nods: "Wij vinden dit niet de tijd om de stad met aanvullende bezuinigingen te confronteren. We dekken het tekort uit de algemene reserve." Dat kan Enschede doen omdat ze de afgelopen jaren een spaarpotje heeft opgebouwd. Daarmee kunnen de eerste gevolgen van de coronacrisis worden opgevangen.

"Er gloorde financiële hoop aan de horizon"

Door de coronacrisis zit Enschede financieel opnieuw in zwaar weer, nadat de afgelopen tien jaar al in het teken stond van forse bezuinigingen. Hoe anders lag het speelveld er vlak vóór de coronacisis bij.

Nods vertelt: "Er gloorde financieel gezien hoop aan de horizon, economisch ging het goed. In 2019 kwamen er tweeduizend banen bij. Wat er nu gebeurt, is echt een harde klap."

Roer om

Toen corona kwam, ging bij de gemeente direct het roer om en werd alles op alles gezet om de gevolgen van corona voor inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen op te vangen en de stad aan de gang te houden. Enschede gaf veel geld uit. Tot nu toe al 10,5 miljoen euro en dat bedrag loopt verder op.

"We zijn nog niet van het virus af", zegt Nods. Zij verwacht dat een flink deel van de uitgaven wordt gecompenseerd door het Rijk. Het verwachte tekort van 5,1 miljoen zou daardoor lager kunnen uitvallen, maar dat Enschede aan het eind van het jaar rode cijfers schrijft is zeker.

Investeren in de stad

Ondanks dit sombere vooruitzicht wil het college investeren in de stad. In mei van dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan voor de oprichting van een investeringsfonds. Het college wil hiermee doorgaan, maar er is momenteel geen geld beschikbaar om in het fonds te stoppen.

In samenwerking met de gemeenteraad wil het college kijken hoe er geld voor kan worden vrijgespeeld. Nods: "We moeten met elkaar bespreken wat we willen met deze stad en dan kijken hoe we dat kunnen betalen. Onze stad heeft door de jaren heen laten zien dat het veerkracht heeft en grote tegenslagen kan overwinnen."