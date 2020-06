Stage in Rijksmuseum Twente redt diploma ROC-studenten

Alles leek in kannen en kruiken, op 15 maart zou een groep studenten van ROC Twente aan hun stage beginnen. Maar door corona vervielen de stageplekken en geen stage betekent geen diploma. Het Rijksmuseum had vanaf 1 juni juist extra mensen nodig om weer open te kunnen.

De studenten volgen een verkorte route naar een mbo-managementopleiding. De stage is vijftig procent van het eindcijfer, dus toen de stageplekken allemaal vervielen, was dat een groot probleem voor de leerlingen.

Vrijwilligers

Het Rijksmuseum in Enschede is sinds 1 juni weer open voor publiek. Normaal gesproken werken er altijd vrijwilligers in het museum, maar een flink deel van hen is boven de zeventig, dus deze mensen blijven voorlopig nog thuis.

Door de samenwerking met het ROC Twente zijn beide problemen opgelost, zegt manager Frans Schuitemaker: "Ik hoop natuurlijk dat onze oudere vrijwilligers weer snel terugkomen, maar voor nu is het echt een uitkomst. Dankzij deze studenten konden we toch open op 1 juni. Echt een win-winsituatie".

In gesprek

Denisiyo is een van de studenten. Hij draait nu een paar weken mee in de museumwinkel: "Het is echt een mooie plek, hier tussen de kunst. Ik vind het vooral mooi om met mensen in gesprek te gaan en ze te helpen. En hier ontmoet je allemaal verschillende mensen".

Ook bij de Museumfabriek zijn soortgelijke stageplekken geregeld. Stagebegeleider vanuit het ROC is Els Falkmann. Ze is blij dat de jongeren nu toch snel hun opleiding kunnen afronden: "Ze doen een versnelde opleiding zodat ze na de zomer met een mbo 4-opleiding kunnen beginnen. Zonder stage zou ook hun vervolgopleiding in gevaar komen".