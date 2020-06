Miljoenenvoorstel voor cultuur in Overijssel: linkse partijen blij, rechts kritisch

De culturele sector in Overijssel mag de komende vier jaar 19 miljoen euro verdelen. Dat staat in het Cultuurbeleid 2021-2024 dat het provinciebestuur heeft voorgelegd aan de Staten. Het cultuurplan werd vandaag met wisselende reacties ontvangen. Linkse partijen zijn in hun nopjes met het voorstel, een aantal rechtse partijen uit forse kritiek.

Meer investeren in cultuuronderwijs op de basisschool, twee ton voor het verminderen van laaggeletterdheid, betere talentbegeleiding en investeren in het behoud en gebruik van het Nedersaksisch. Het zijn een aantal speerpunten uit het Cultuurbeleid, waar de laatste maanden aan gewerkt is.

Ook de bibliotheek krijgt een belangrijke rol in het cultuurbeleid. Over vier jaar moet voor iedereen in Overijssel een volwaardige bibliotheek bereikbaar zijn. Dit kan zijn in de basisschool, het kulturhus, sportclub, of in een hoofdvestiging in een naburige dorp of stad.

Positief én negatief

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en PvdA reageerden verheugd op het concept-cultuurbeleid, al waren er bij diverse Statenleden nog vraagtekens of er wel voldoende geld naar talentontwikkeling gaat. De SGP was kritischer op het voorstel. "Ik heb niks met theater en dans", reageerde Statenlid Dirk van Dijk.

De PVV kraakte het cultuurbeleid. "Ik lees niks over de paasvuren, over carnaval, over zwarte piet. We zijn vooral bezig met welke theaterclub we vooral moeten subsidiëren", zei Joeri Pool. "Dit cultuurbeleid is lafheid en verraad. Wanneer gaat de gedeputeerde onze cultuur in Overijssel écht beschermen?".

Het Cultuurbeleid wordt de komende twee weken bijgeschaafd en aangepast, waarna begin juli over het voorstel gestemd wordt.