Dwangsom voor drie Twentse horecaondernemers: flinke geldboete ligt op de loer

Drie Twentse horecaondernemers zijn voor de laatste keer gewaarschuwd en hebben afgelopen vrijdag een preventieve last onder dwangsom opgelegd gekregen. Bij nog een overtreding krijgen ze een geldboete van 7500 euro, omdat coronamaatregelen niet werden nageleefd. "Wat we daar zagen kon echt niet."

Het is de eerste keer dat de Veiligheidsregio Twente zulke dwangsommen in de horeca oplegt. Dat gebeurde in deze gevallen wel omdat de drie horecagelegenheden meer dan honderd man in hun zaak hadden en er geen anderhalve meter afstand werd gehouden. Cafés en restaurants mogen pas vanaf 1 juli opschalen naar maximaal honderd gasten. De Veiligheidsregio wilde niet zeggen om welke zaken het gaat.

Excessen

Volgens Patrick Welman, waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Oldenzaal, is het landelijke beeld dat horeca moeite hebben met de maatregelen, maar gaat het in Twente, ondanks deze 'excessen', redelijk goed. "Over het algemeen kun je gewoon zeggen dat iedereen zich in Twente nog steeds keurig aan de maatregelen houdt."

Maar de continue aandacht die er voor het virus en de maatregelen is, blijft nodig. Vooral als het weekend aanbreekt en er drank in het spel is, lijken gasten de anderhalvemeterregel te vergeten.

"Enschedese horecaondernemers vragen ons om handhavend op te treden, omdat zij anders met een hoge boete komen te zitten", aldus Ton Kamp, woordvoerder van de gemeente Enschede. "Gasten moeten zich realiseren dat hun favoriete kroeg straks dichtgaat, omdat zij zich niet netjes gedragen."

Draagvlak

Toch blijft het draagvlak voor de coronamaatregelen in Twente onverminderd hoog. Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Twente, is tevreden over hoe de maatregelen worden nageleefd en 'ongelooflijk blij' met de lage besmettingsgraad hier in de regio.

Sinds 1 juni zijn er ruim 3200 Twentenaren getest op corona en bleken er slechts veertien mensen besmet te zijn. "We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar dat komt omdat wij ons hier in Twente zo goed aan de regels houden. Dus chapeau voor Twente."