Aangifte tegen raadslid Forum voor Rechts wegens smaad, laster en belediging

“Dit is niet zo”, zegt Quick. “Ik heb dingen gedaan die misschien niet handig zijn, maar tot nu toe ben ik nog nooit veroordeeld.” En er zijn meer zaken die het raadslid op Facebook heeft gezet die Quick in een kwaad daglicht stellen.

Hakenkruizen

“Ik zou hebben gelogen tegen een rechter, ik zou eng zijn, ze verspreidt foto’s van mijn woning en bij herhaling zegt ze dat ik afbeeldingen van hakenkruizen heb verspreid. Dat laatste is waar. Het was al in 2018, maar zij geeft er meer lading aan door het er telkens over te hebben op Facebook. Ik wil dat zij hiermee stopt. Daarom doe ik aangifte. Zij tast mijn naam en goede eer aan.”



Aanleiding voor de hetze door Pol tegen hem én zijn gezin is volgens Quick zijn optreden in het tv-programma Opstandelingen waarin hij op 4 juni te zien was. In dat programma komen burgers aan het woord die in conflict zijn geraakt met de lokale overheid.

Vergunning

Als ondernemer is Quick verwikkeld in een slepend conflict met de gemeente Almelo. De gemeente weigert een vergunning te verlenen voor een cateringbedrijf aan de Peppellaan in Aadorp. Vorige week kreeg de gemeente gelijk van de Raad van State. “Er loopt nog steeds een beroep bij de Raad van State”, aldus Quick.



De uitzending van Opstandelingen zorgt voor veel commotie in Almelo. Raadslid Harry de Olde van Partij Vrij Almelo kreeg na zijn optreden de hoon van veel raadsleden over zich heen. Naar aanleiding van een interview op NPO Radio 1 waar De Olde sprak over de tv-uitzending, spande horecaondernemer Jan Torny een kort geding tegen hem aan. De Olde zou op radio hebben gezegd dat het terras van zijn café illegaal is. Torny zegt alle vergunningen te hebben.



Therapie

Door het optreden van Harry de Olde in Opstandelingen is de sfeer in de Almelose gemeenteraad niet best. Morgenavond gaan de raadsleden en het college van B en W om die reden met elkaar in ´therapie´. Een praatsessie om de gemoederen te bedaren en de verstandhoudingen te verbeteren.