Boom valt op fietsster in Zwolle, slachtoffer (52) overleden

In de wijk Stadshagen in Zwolle is vanavond een boom bovenop een 52-jarige vrouw terechtgekomen die op dat moment net met haar man langs fietste. De Zwolse is ter plekke aan haar verwondingen overleden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het niet bekend of de boom is omgewaaid of is getroffen door bliksem.

De boom viel om in de Drapenierlaan in de wijk Stadshagen in Zwolle. Op meer plaatsen in de wijk zouden vanavond bomen zijn omgewaaid of takken van bomen zijn afgebroken.

Burgemeester Snijders van Zwolle heeft vanavond via Twitter gereageerd op het drama. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer.

Ook andere plaatsen in Overijssel werden vanavond getroffen door noodweer.