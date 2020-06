Deventer Burgerweeshuis staat open voor vernieuwing poppodium in fasen

Het roemruchte Deventer poppodium Burgerweeshuis moet vernieuwen. Het huidige pand voldoet niet meer aan de eisen. Verbouw op de huidige plek of nieuwbouw op het Deventer Haveneiland zijn de overgebleven opties. Maar omdat het nog maar de vraag is of Deventer de benodigde negen tot elf miljoen wel wil en kan ophoesten, wil het Burgerweeshuis nu ook meewerken aan een gefaseerde vernieuwing.

Directeur Kelly Hammer van het Burgerweeshuis hield vanavond een gloedvol betoog voor een deel van de Deventer gemeenteraad. "De urgentie voor een vernieuwd podium wordt met de dag groter. Niks doen is geen optie. Wij zijn bereid tot omdenken. Als blijkt dat er geen draagvlak is voor die 10 miljoen, dan willen we kijken wat wel kan. Bijvoorbeeld door gefaseerd te vernieuwen, waardoor je in eerste instantie bijvoorbeeld maar 7 miljoen euro nodig zou hebben."

Voorbijgestreefd

Het Burgerweeshuis knokt al tien jaar voor vernieuwing van het poppodium. Daarbij is het 'Burger' voorbijgestreefd door ambitieuze vernieuwingen bij andere poppodia in Oost-Nederland. Hedon in Zwolle bijvoorbeeld. Hammer: "Er moet nu binnen drie jaar wel iets gebeuren. Wij laten onze visie en ambitie niet los. Nu is het pappen en nathouden met onze exploitatie. Alle poppodia in Oost-Nederland zijn op niveau, behalve Deventer."

Om op datzelfde niveau te komen heeft het Burgerweeshuis onder meer een grotere zaal met eigentijdse voorzieningen nodig. Twee locaties op het Haveneiland moeten daarvoor verder onderzocht worden. Daarna volgt een vergelijk met de vernieuwbouwplannen op de huidige locatie aan de Bagijnenstraat." Directeur Hammer voegde daar nu de gefaseerde uitvoeringsvariant aan toe. "Wat kan? Wij willen meedenken. Daar staan we open voor."

Sympathie

De insteek van Hammer kon woensdagavond op sympathie van de Deventer gemeenteraad rekenen. Voor wat betreft verder onderzoek naar de vernieuwing van het poppodium werd een pas op de plaats gemaakt. Het college van B en W zal zich nu eerst buigen over het mogelijk gefaseerd uitvoeren van de vernieuwing. Wethouder Carlo Verhaar kwam daarbij met een waarschuwing: "Vroeg of laat moet er een beslissing komen. Niet te laat."