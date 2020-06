Groeten uit Hintergarten

Zou jij dit jaar naar Griekenland, Spanje of Italië op vakantie gaan? Maar wordt het Hintergarten, Tuinesië of Balkonië? Dan is RTV Oost op zoek naar jou. Meld je aan en vertel ons over je spannende plannen.

De zomervakantie staat voor de deur maar die ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan je gepland had. Vorig jaar zomer moesten we de ‘Thuisblijvers van Overijssel’ met een vergrootglas zoeken; dit jaar verwachten we dat dat makkelijker gaat. RTV Oost zoekt de ‘bijzondere thuisblijvers’.

Bouw jij je eigen zwembad in de achtertuin? Ga jij elke dag waterskiën in het kanaal achter de wijk? Hebben jullie met de buurkinderen een boomhuttendorp gebouwd? Is jouw balkon een tropische volière óf een vette waterglijbaan? Laat het ons weten. En misschien komen we wel bij jou langs!



Stuur een mail naar socialmedia@rtvoost.nl of bel naar 074-2456698 en laat ons weten welke plannen je hebt. We zijn namelijk erg benieuwd hoe Overijssel deze corona-zomer doorkomt.