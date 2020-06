Visite uit de Hemel heet het boek, naar een liedjestitel van Willem Wilmink zelf. Jacques Klöters schreef een boek over de man waar hij zo naar opkeek. De man van wie hij les kreeg op de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam: Willem Wilmink. In OverUIT de Kunst haalt Inga Tjapkes met hem herinneringen op.

Het boek heet ook ‘ Herinneringen in woord en geluid aan Willem Wilmink'. En zonder er reclame voor te willen maken: dat is ook precies wat er zo mooi aan is. Achter de voor- en achterflap zit een cd! En daarop ooit en nooit uitgezonden fragmenten met Willem zelf. Hij vertelt, zingt en legt uit ('ik vind radio-interviews altijd moeilijk omdat tekst juist mijn vak is…' en 'het is toch de bedoeling dat mensen poëzie begrijpen’). Nu snap ik de titel ook. Het is net of hij er nog is. Met veel dank aan audioresearcher Piet Tullenaar, hij spitte urenlang archief van de omroepen door.

In OverUITdeKunst gaat Inga Tjapkes op stap met Jacques Klöters en haalt herinneringen op. Bij zijn Oude School, bij het splinternieuwe gevelgedicht en in zijn favoriete café Het Bolwerk. Maar ook met Wobke Wilmink en Herman Finkers die met alles wat Willem Wilmink was, mooi en lelijk, hem nog steeds missen…

OverUIT de Kunst zie je zondag 21 juni bij TV Oost om 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 en 23.30 uur.