Andries Ulderink mogelijk nieuwe assistent-trainer van FC Twente

Andries Ulderink is in beeld als assistent-trainer bij FC Twente. De geboren Zwollenaar wordt mogelijk de rechterhand van de nieuwe hoofdtrainer Ron Jans.

Ulderink is vandaag gespot in De Grolsch Veste, voordat de presentatie van Jans aanving. "Hij is een kandidaat. En een goede", liet Jans desgevraagd weten. "De kans dat hij het wordt is aanwezig. Hij is een goede kandidaat, maar er is absoluut nog geen akkoord", vult technisch directeur Jan Streuer vervolgens aan.

Ulderink was eerder hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles en De Graafschap. Later werkte hij met Jaap Stam samen bij Jong Ajax en Reading. Eind 2018 werd de 50-jarige Achterhoeker weer hoofdtrainer, bij Ajax Cape Town. Begin dit jaar stapte Ulderink op bij de club uit Zuid-Afrika. Sindsdien zit hij zonder club.

Ivar van Dinteren

Een andere naam die genoemd wordt is Ivar van Dinteren. Een bekende van Jans: hij was zijn assistent bij FC Cincinnati. "Ik heb met hem samengewerkt in de Verenigde Staten, dat is goed bevallen. En er worden twee assistenten gezocht", aldus Jans.