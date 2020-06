Muzikale ontwikkelsamenwerking Oost-Nederland opgenomen in culturele basisinfrastructuur

Het convenant wordt opgenomen in de BIS (Foto: GettyImages)

'De Nieuwe Oost', de samenwerking tussen Overijsselse en Gelderse makers en poppodia, wordt opgenomen in de culturele basisinfrastructuur van de Raad van Cultuur.

De Raad van Cultuur is het belangrijkste culturele adviesorgaan van de regering. Dit orgaan vindt het convenant vertrouwenwekkend en aanstekelijk en noemt specifiek het belang van de pop-keten zoals in Oost-Nederland is georganiseerd.

Begeleiding

De Nieuwe Oost is een organisatie die werkt binnen de disciplines popmuziek, theater, dans en literatuur. Hiermee worden jaarlijks tientallen talentvolle makers begeleid richting een zelfstandige beroepspraktijk.

Het in Deventer gevestigde De Nieuwe Oost | pop zocht samen met de Oost-Nederlandse makers, podia en talentontwikkelaars naar een nieuwe organisatievorm en verdere versterking van de totale keten van talentontwikkeling in de popmuziek in Overijssel en Gelderland.

Partnerschap

Met het convenant 'Van Basis tot Booster' is voor de komende vier jaar een partnerschap gerealiseerd waardoor de Oost-Nederlandse makers en popmuziek goed moet kunnen functioneren en die een plek geeft aan muzikanten om zich artistiek te ontwikkelen. De Raad voor Cultuur bleek hier in de BIS-beoordeling van onder de indruk en is "verheugd dat stevig wordt ingezet op popmuziek" door De Nieuwe Oost.

Met de samenwerking wordt kennis, netwerk, faciliteiten en financiële middelen gedeeld op een manier die binnen de BIS geheel nieuw is.

De Nieuwe Oost bestaat uit deze partijen Hedon en Hedon Productiehuis (Zwolle)

De Nieuwe Oost | pop (Deventer)

Poppunten Overijssel en Gelderland

Metropool (Hengelo/Enschede)

Burgerweeshuis (Deventer)

Showcasefestival & popconferentie Booster (Enschede)

ArtEZ conservatorium (Arnhem, Enschede, Zwolle)

De Basis (Nijmegen)

GIGANT (Apeldoorn)

Luxor Live (Arnhem)

Doornroosje (Nijmegen)