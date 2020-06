'Provinciebestuur moet vaker in dialect vergaderen'

Het provinciebestuur van Overijssel moet vaker in het dialect vergaderen. Statenlid Dinand Leferink (VVD) uit Goor wil dat in de Statenzaal voortaan vaker Nedersaksisch wordt gesproken. Hij dient binnenkort een motie in om de streektaal in het provinciehuis op de kaart te zetten. Wat hem betreft zou daartoe volgend jaar tijdens maart dialectmaand de aftrap moeten worden gegeven.

Leferink ontvouwde zijn idee tijdens de provinciale commissie Cultuur. Daar is het volgens hem met goedkeuring ontvangen. "Tijdens deze commissievergadering stond het cultuurbeleid 2021-2024 op de agenda. En in dat beleid neemt het Nedersaksisch een prominente plek in."

Lobby

Tijdens de vergadering kondigde Leferink aan dat hij over twee weken zijn motie bij Provinciale Staten gaat indienen. "In aanloop daar naartoe ga ik uiteraard uitgebreid lobbyen om een meerderheid achter mijn voorstel te krijgen. Maar de eerste reacties van de andere fracties zijn in ieder geval al positief."

Leferink verwijst daarbij naar de gemeenteraad van Raalte, die dit voorjaar ook in het Nedersaksisch vergaderde. Al snapt hij dat niet iedereen het dialect machtig is. Leferink benadrukt dan ook dat het een vrijwillige oproep is om in de streektaal te spreken: "Hoe dan ook, zoveel als mogelijk en voor wie het dialect eigen is, zouden we de discussies zoveel mogelijk in het Nedersaksisch willen voeren.

Identiteit

Volgens Leferink is de streektaal belangrijk voor de inwoners van deze provincie: "Het is een belangrijk deel van de trots en identiteit van de inwoners van Overijssel en verbindt de mensen binnen onze eigen streek of stad. En dat is een belangrijk gegeven. Want a'j plat kunt proaten mo'j 't neet loaten".