Medewerkers IBIS Technologies in Enschede kregen 'Eureka-momentje' na vondst antistoffen tegen corona

Trots zijn ze, de medewerkers van IBIS Technologies in Enschede. Met hun apparatuur en software zijn twee antistoffen gevonden die kunnen werken als medicijn of vaccin tegen het coronavirus. Het bedrijf wordt dankzij de vondst genoemd op het wereldberoemde wetenschappelijke platform Science .

In het lab van IBIS in Enschede staat een apparaat ter grootte van een magnetron. Een apparaat dat ze jaren geleden zelf ontwikkeld hebben, maar nu een grote rol speelt in de zoektocht naar een coronavaccin.

"Dit apparaat kan het binden van het ene aan het andere eiwitje meten", legt Alex van der Kooi van IBIS uit. "In het geval van corona kunnen we hiermee meten hoe viruseiwitten binden aan antistoffen."

Bloedafname bij drie patiënten

IBIS werkte voor het onderzoek samen met bloedbank Sanquin en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. "Ze hebben bij drie coronapatiënten bloed afgenomen. Daaruit hebben ze ongeveer vierhonderd antistoffen weten te isoleren. Daarvan zijn er honderd overgebleven die in ons apparaat verder zijn onderzocht op binding aan het coronavirus."

Ze vonden uiteindelijk twee antistoffen die voorkomen dat het coronavirus zich aan de cellen kan binden. "Dat was wel een Eureka-momentje", zegt Van der Kooi. "We hadden niet verwacht dat dit onderzoek zo hoog zou scoren dat we zelfs in 'Science' worden genoemd. Het is mooi om daar als techbedrijf tussen te staan. Deze samenwerking was een mooie opsteker voor ons en we zijn trots dat we hieraan kunnen bijdragen."

"Vaccin waarschijnlijk pas volgend jaar"

Het mooie resultaat uit Enschede betekent echter nog niet dat er over twee maanden al een coronavaccin is. Er wordt nu eerst verder onderzoek gedaan naar de twee gevonden antistoffen.

"Het wordt nu verder getest en onderzocht", aldus Van der Kooi. "Dan moet je denken aan testen op andere cellen, op proefdieren en dan gaat het uiteindelijk richting de mens. Daar gaat nog wel een tijdje overheen. Ik verwacht dat er pas in de loop van volgend jaar een werkend vaccin is."