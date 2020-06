Minister Van Nieuwenhuizen noemt ongevalsrisico op N35 'relatief laag', heeft ze gelijk?

Tien Overijsselse Statenfracties willen dat de minister alsnog groen licht geeft voor de verbreding van de N35. Ze stelden daarom samen een open brief op. "De opwaardering is keihard nodig", schrijven de partijen.

Maar Van Nieuwenhuizen lijkt er geen trek in te hebben. Onlangs bleek uit onderzoek dat de verkeersintensiteit de laatste tijd weer fors is toegenomen. Maar op de N35 is de reistijd volgens de minister nog steeds 'acceptabel, zowel in de spits als gedurende de rest van de dag.'

Er is volgens Van Nieuwenhuizen dus geen sprake van een groot doorstromingsknelpunt en ook het relatieve ongevalsrisico voor de N35 zou lager liggen dan het landelijke gemiddelde voor niet auto-snelwegen. Maar klopt dat?

Onderzoek

Navraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leert dat Van Nieuwenhuizen haar uitspraak baseert op het onderzoek 'Veilig over Rijkswegen 2016'. Op basis van een analyse van alle ongevallen met gewonden of dodelijke slachtoffers zijn in dat onderzoek alle snelwegen en N-wegen in Nederland beoordeeld met een risicocijfer.

Daarbij is het ministerie uitgegaan van ernstige slachtofferongevallen per afgelegde kilometers van de voertuigen. De N35 scoort een risicocijfer van 29,98, tegen een landelijk risicocijfer van 48,03. Dit houdt in dat de kans op een ongeval lager is dan het landelijk gemiddelde.

Het ongevalsrisico op de N35 is lager dan op de gemiddelde Nederlandse N-weg (Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Cijfers

Onderzoek van RTL Nieuws en professor Bert van Wee in 2018 leverde voor de N35 dezelfde uitkomst op. Zij legden alle A- en N-wegen in Nederland naast elkaar en vergeleken het aantal gewonden, doden en ongevallen. Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat de N35 beter scoort dan het landelijk gemiddelde.

In de onderzochte periode, van 2014 tot en met 2016, vonden op de N35 drie dodelijke ongevallen plaats. Daarnaast waren er 35 ongevallen met ziekenhuisopname tot gevolg, 19 ongevallen met lichtgewonden en 836 ongevallen met blikschade. Minder dan op de gemiddelde Nederlandse N-weg.

Terechte vergelijking?

Hoewel deze cijfers de uitspraak van Van Nieuwenhuizen ondersteunen, heeft verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen wel vraagtekens bij de bewering van de minister. "Het zou alleen een terechte vergelijking zijn als de N35 is vergeleken met vergelijkbare N-wegen."

En dat is niet helemaal het geval. In het onderzoek van het ministerie wordt weliswaar onderscheid gemaakt tussen N-wegen, maar dat gebeurt grofweg. Zo worden de verschillende wegen onderverdeeld naar de hoeveelheid rijstroken. Maar dat is het dan ook.

Tertoolen geeft aan dat N-wegen behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal rijstroken. "Een weg die dwars door een bos loopt, is heel wat anders dan een weg met meer uitzicht. En een weg met veel bochten is anders dan één lang recht stuk. Zo zijn er meerdere factoren die een rol spelen."

Bewering Van Nieuwenhuizen

Komen we terug op de vraag of de bewering van minister Van Nieuwenhuizen klopt, dat de N35 een lager ongevalsrisico heeft dan gemiddeld. Kijkend naar het onderzoek waar ze zich op baseert, heeft ze gelijk. Volgens de gehanteerde onderzoeksmethode zijn de meeste N-wegen in Nederland gevaarlijker dan de N35. Bij de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd, de verschillende N-wegen zijn nagenoeg op één hoop gegooid, zijn echter wel vraagtekens te plaatsen.