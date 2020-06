FC Twente-trainer Ron Jans staat te popelen: "Hoe moeilijk het ook is, we vliegen er gewoon in"

Tegelijkertijd realiseert Jans zich heel goed dat hij voor een flinke uitdaging staat. "Ik had me voorbereid, maar het was nog veel erger dan gedacht: er is nauwelijks een selectie, er is geen staf, er is de laatste jaren hier heel veel onrust geweest. Maar ik heb met mensen gebeld en ik heb ook met mijn vrouw en kinderen gesproken. En ik heb zoiets van: hoe moeilijk het ook is - en het is een hele klus - maar we gaan het gewoon doen. We vliegen er gewoon in en we proberen hier een elftal neer te zetten. We gaan aan de slag en we zijn al aan de slag. Ik sta te popelen."

Voorbereiding op de schop

Jans heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen direct op de schop genomen. De selectie begint pas later, op 6 juli, met trainen. In een eerste blok van twee weken gaan ook de spelers van Jong FC Twente meetrainen, zodat Jans een goed beeld van de talenten kan krijgen. Daarna volgt er een week rust en vervolgens is er een nieuw blok van zeven weken, waarin de ploeg wordt klaargestoomd voor de nieuwe competitie. "Dan hopen we dat het geraamte van het elftal al veel verder is", aldus Jans.

De 61-jarige coach, die op dit moment nog in het Drentse Tynaarlo woont maar een huis in Twente gaat zoeken, zegt ook oog te hebben voor de jeugd van FC Twente: "De link van de opleiding naar het eerste elftal gaan we aantrekken, zodat jongens die hier worden opgeleid een kans krijgen, meetrainen en hopelijk ook in het eerste elftal komen."

Bouwer

Jans is naar eigen zeggen een bouwer. "Niet thuis, dat laat ik aan mijn vrouw over. Maar bij een voetbalclub wel." Toch wilde Jans maar voor één jaar tekenen. "Zo werk ik steeds het liefst. Als het goed gaat, kun je middenin het seizoen gaan zitten en verlengen. En als het niet goed maak je het voor beide partijen alleen maar makkelijker. Maar mijn intentie is in ieder geval om hier meer dan één jaar te zijn. Alleen: als je kijkt naar het recente verleden, dan zou ik er geen geld op zetten", verwijst Jans naar het trainersverleden van FC Twente. "Maar ik ga het wel proberen."

Jans is de opvolger van Gonzalo Garcia. Het contract van de Uruguayaan bij FC Twente werd na één seizoen niet verlengd.