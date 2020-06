'Moord-opa' van woonwagenkamp deed zaken met doodgeschoten Zwollenaar Wolters

In 2005 schoot hij zijn eigen broer dood, vandaag kwam hij voorbij in de strafzaak rondom de geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters: de 72-jarige woonwagenbewoner Henricus. De 'moord-opa' zou een oud-politiewapen hebben geleverd aan Wolters. Die laatste werd afgelopen oudejaarsavond doodgeschoten, dichtbij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat.

De woonwagenbewoner komt uit Westervoort. In 2006 werd hij veroordeeld voor het doodschieten van zijn eigen broer op het kamp aldaar. Dat deed hij met een Armi Jager aanvalsgeweer, gelijkend op een kalasjnikov. De broer werd dodelijk geraakt, een nicht raakte gewond bij de schietpartij. Volgens de gepensioneerde woonwagenbewoner was hij jarenlang vernederd door zijn broer.

Afstraffen

Nadat hij zes jaar had vastgezeten, werd hij in 2012 weer opgepakt, voor wapenbezit. "Kennelijk heeft het afstraffen niet geholpen", zei de officier van justitie vandaag. "Want nu wordt hij wederom verdacht van een wapenfeit."

Hij zou eind 2017 een oud politiewapen hebben overhandigd aan Henk Wolters. In een eerder stadium had hij het van Wolters gekocht voor vierhonderd euro en een horloge. Toen hij het wapen terug heeft verkocht, heeft de 'moord-opa' naar eigen zeggen niets betaald gekregen van Wolters. De opa durfde er niks van te zeggen. "Ik voelde me onder druk gezet."

Autootjes

Justitie zegt te kunnen bewijzen dat de wapentransactie daadwerkelijk heeft plaatsgehad. Zo zijn er telefoongesprekken afgeluisterd en heeft de beste vriend van de Westervoortse verdachte belastend over hem verklaard. In de telefoongesprekken werd er gebruikt gemaakt van versluierd taalgebruik. "Dat moest van Henk", zei de 'kamper-opa'. Zo hebben ze het over 'autootjes', daarmee werden wapens bedoeld.

Tegen de opa is een celstraf geëist van een half jaar. Volgens zijn raadsman is dat veel te veel. "Het is een oude man, die slecht ter been is. Daarnaast heeft hij astma en verhuist binnenkort van zijn woonwagen naar een seniorenwoning. Volgens de advocaat is een voorwaardelijke straf voldoende.

Zaak Wolters

De afgelopen weken hebben zich verschillende verdachten moeten verantwoorden voor wapen- of drugshandel, in relatie met Henk Wolters. De zaak tegen Wolters zelf zou eigenlijk vandaag dienen. Maar afgelopen oudejaarsavond werd hij met twintig kogels doodgeschoten. De dader is nog onbekend. Er is 15.000 euro tipgeld uitgeloofd. Op het TV-programma Opsporing Verzocht is volgende week een reconstructie te zien.