Kerken bereiden zich voor op een nieuwe periode in coronatijd, reserveren verplicht

Door Ina Brouwer en Gerben Oost

Kerken door de hele provincie bereiden zich voor op een nieuwe periode in deze coronatijd. Vanaf 1 juli mogen er 100 bezoekers aanwezig zijn bij een dienst. Wie een dienst wil bezoeken moet vooraf een plek reserveren. Voor het betreden van de kerk vindt een gezondheidscheck plaats en moeten handen gedesinfecteerd worden.

Regels en protocollen

Regels en protocollen staan centraal. Reserveren verplicht, alsof het gaat om een bezoek aan een populair restaurant of een voorstelling in het theater. "Ik wil die vergelijking niet maken", zegt Klaas van der Kamp. Hij is namens de Protestantse Kerk Nederland (PKN) de classispredikant voor Overijssel en Flevoland. "Het gaat hier om de veiligheid van mensen. Dat is ook een taak van de kerk. Het is ook een soort offer wat je als kerkganger brengt. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Na afloop is er niemand die zegt: 'Dankjewel, fijn dat je je aan de regels hebt gehouden'."

Plexiglas in de kerk

In en om de kerk is alles aan regels gebonden. Hoe je de kerk in- en uitgaat en waar je mag zitten. Zingen, voor veel gelovigen de ultieme vorm van geloven, mag niet. Zelfs de eucharistieviering, het heiligste moment in de kerk, ontkomt niet aan de regels. In de Pancratiusbasiliek in Tubbergen is bijvoorbeeld een plexiglazen hoestscherm geplaatst om de pastoor en de parochianen te beschermen. Met een pincet deelt pastoor Casper Pikkemaat de hosties uit.

Hosties uitdelen vanachter plexiglas (Foto: RTV Oost)

Het scherm went snel, constateert Pikkemaat. Afgelopen zondag gebruikte hij het voor het eerst. Nadat de deuren van de basiliek maanden waren gesloten, was er eindelijk weer een dienst. Voor een kleine groep. Maximaal dertig mensen mochten erbij aanwezig zijn. De viering gold als een soort test, de opmaat naar een grotere groep mensen die vanaf 1 juli welkom is.

Kruizen en aangewezen plek

Grote gele kruizen, op anderhalve meter afstand van elkaar op de straat gekrijt, vormen de looproute. Een pleinwacht met een geel hesje aan houdt toezicht. Bij de ingang wordt de reservering gecontroleerd. Een ouder stel meldt zich, maar mag de kerk niet in. Hun reservering is niet op de juiste wijze binnengekomen. In de kerk is er een verplichte looproute. Mensen met een vaste plek in de kerk kunnen daar nu geen aanspraak meer op maken. Iedereen zit op een aangewezen plek.

De Pancratiusbasiliek in Tubbergen is zeker geen kleine kerk. Toch zal hier na 1 juli niet het maximale aantal van 100 bezoekers worden behaald. Door de anderhalvemetermaatregel kunnen er hooguit tachtig mensen plaatsnemen. In Overijssel is slechts een enkel kerkgebouw groot genoeg voor 100 bezoekers.

"Wie weet waar het stopt"

Duidelijk is wel dat de kerk zoals we die kennen vóór corona voorlopig niet terugkeert. Een dilemma waar classispredikant Klaas van der Kamp mee worstelt. "Je weet niet wat de datum is waarop dit eindigt. Toen het virus uitbrak en de kerken maatregelen moesten nemen, dacht ik dat het een paar weken zou duren. Nu denk ik in maanden en wie weet waar het stopt."