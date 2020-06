Doelman Mike Hauptmeijer langer bij PEC Zwolle

Hauptmeijer is afkomstig uit de eigen jeugd van PEC Zwolle, waar hij momenteel de derde doelman is achter Michael Zetterer en Xavier Mous. Hij is één keer in actie gekomen in het eerste elftal, in 2018 verving hij Mickey van der Hart, nadat hij rood had gekregen in de uitwedstrijd tegen PSV (4-0).

Dertiende seizoen

Mike Hauptmeijer: "Het doet me goed mijn contract hier te verlengen. Inmiddels ga ik alweer het dertiende seizoen bij de club in en dat voelt vertrouwd. Aan de andere kant wil ik ervoor waken niet in een comfortzone terecht te komen. Het komende jaar wil ik mezelf dan ook verder ontwikkelen en de concurrentiestrijd binnen de lijnen met Michael Zetterer en Xavier Mous op scherp zetten."

Ontwikkeling

Mike Willems, technisch manager PEC Zwolle: "Het afgelopen seizoen heb ik Mike veel aan het werk gezien bij de wedstrijden van de beloften en trainingen van het eerste. Daarbij viel zijn drive en ontwikkeling positief op, vandaar dat het mij goed doet hem bij de selectie te houden. Het is prettig dat we komend seizoen met dezelfde doelmannen werken als het afgelopen jaar. In combinatie met keeperstrainer Jacques Storm brengen deze sluitposten elkaar namelijk naar een hoger niveau en daar wordt de club alleen maar beter van."